Bitcoin utrzymuje poziom $64 tys. USD 🔼 Zakupy funduszy to za mało?

6 sierpnia bitcoin jest notowany w pobliżu 64 500 USD, wobec około 63 000 USD 1 sierpnia, pozostając jednocześnie w stosunkowo wąskim krótkoterminowym przedziale cenowym. Rynek zdołał wchłonąć ponowny napływ środków do amerykańskich spotowych funduszy ETF na bitcoina, ostatnią sprzedaż BTC przez Strategy, lukę w procesie generowania seedów w portfelach Coldcard oraz pogarszające się warunki dla górników, nie doprowadzając jednak do zdecydowanego wybicia z dotychczasowego zakresu notowań. Rynki opcji również wskazują na ograniczone oczekiwania dotyczące zmienności – 30-dniowa implikowana zmienność utrzymuje się w pobliżu 36%. Taki spokój odzwierciedla obecną wycenę rynku, a nie brak ryzyka.

Dlaczego Bitcoin pozostaje spokojny w pobliżu 65 000 USD?

Bitcoin utrzymuje się w stabilnym przedziale cenowym, ponieważ obecnie pozytywne i negatywne czynniki oddziałujące na rynek wzajemnie się równoważą. Napływy do funduszy ETF tworzą obserwowalny popyt za pośrednictwem regulowanych produktów inwestycyjnych, podczas gdy sprzedaż BTC przez Strategy oraz transakcje innych uczestników rynku zwiększają podaż. Jednocześnie incydent związany z Coldcard wzbudził obawy dotyczące bezpieczeństwa, nie ujawniając jednak żadnej słabości samego protokołu Bitcoina.

Dzienne dane cenowe dobrze ilustrują tę równowagę. Indeks Bitcoina giełdy Deribit wynosił około 62 988 USD 1 sierpnia, 62 562 USD 3 sierpnia, 63 638 USD 4 sierpnia oraz 64 007 USD 5 sierpnia, po czym 6 sierpnia wzrósł w kierunku 64 800 USD. Odbicie jest widoczne, jednak ruch ten nie przerodził się jeszcze w trwałe wybicie.

Jeszcze lepszym potwierdzeniem spokojnej sytuacji są dane z rynku opcji. 30-dniowy indeks implikowanej zmienności BVIV dla bitcoina spadł do około 36% 4 sierpnia – najniższego poziomu od 31 maja. Również CME CF Bitcoin Volatility Index znajdował się 6 sierpnia w pobliżu poziomu 36. Niska implikowana zmienność oznacza, że uczestnicy rynku opcji oczekują stosunkowo niewielkich wahań cen, ale nie wskazuje kierunku kolejnego ruchu. Implikowana zmienność jest obliczana na podstawie cen opcji. Pokazuje skalę ruchu oczekiwaną przez rynek, a nie to, czy bitcoin ma wzrosnąć, czy spaść.

Napływy do ETF-ów na bitcoina ponownie rosną, ale popyt pozostaje skoncentrowany

Amerykańskie spotowe fundusze ETF na bitcoina ponownie odnotowały dodatnie napływy netto, choć znaczna część nowego kapitału trafia do jednego funduszu. Produkty te przyciągnęły 170,1 mln USD netto 3 sierpnia, 211,5 mln USD 4 sierpnia oraz 244,4 mln USD 5 sierpnia. Łączny napływ w ciągu trzech sesji wyniósł 626 mln USD.

Fundusz BlackRock IBIT pozyskał odpowiednio 111,4 mln USD, 170,3 mln USD i 196,8 mln USD podczas tych trzech sesji. Łącznie było to 478,5 mln USD, czyli około 76% wszystkich napływów do amerykańskich spotowych ETF-ów na bitcoina. Dane wskazują zatem na odnowiony popyt na ekspozycję na bitcoina za pośrednictwem ETF-ów, ale jednocześnie pokazują, że zainteresowanie inwestorów pozostaje silnie skoncentrowane.

Koncentrację widać również po drugiej stronie rynku. Hashdex poinformował, że jego fundusz DEFI Bitcoin ETF, który 30 lipca zarządzał aktywami o wartości około 14,7 mln USD, zakończy notowania po 17 sierpnia i dokona likwidacji posiadanych bitcoinów. Inwestorzy posiadający jednostki funduszu mają otrzymać wypłaty gotówkowe około 28 sierpnia. Ze względu na niewielki rozmiar funduszu bezpośredni wpływ tej sprzedaży na podaż powinien być ograniczony, jednak zamknięcie produktu pokazuje, że dodatnie przepływy w całym sektorze nie przekładają się na sukces wszystkich funduszy.

Dodatnie napływy do funduszy ETF na BTC mogą występować jednocześnie z niemal niezmienioną ceną bitcoina. Nowy popyt generowany przez fundusze może zostać zrównoważony przez sprzedaż ze strony spółek, realizację zysków lub inną podaż na rynku spot, zanim przełoży się na większy ruch cenowy.

Strategy sprzedało 1 638 BTC, ale nadal posiada znaczące rezerwy

Ostatnia sprzedaż bitcoinów przez Strategy była widocznym wydarzeniem zwiększającym podaż, jednak nie oznaczała szerokiego wycofania się spółki z rynku bitcoina. Między 27 lipca a 2 sierpnia firma sprzedała 1 638 BTC, uzyskując łączne wpływy w wysokości 104,73 mln USD. Średnia cena sprzedaży wyniosła 63 957 USD za jednego bitcoina.

Z uzyskanych środków 52,4 mln USD przeznaczono na wypłatę dywidend od akcji uprzywilejowanych Strategy, a 52,3 mln USD wykorzystano na skup akcji STRC. Transakcja była więc elementem programu zarządzania kapitałem spółki, a nie sprzedażą wynikającą wyłącznie z krótkoterminowych zmian ceny bitcoina.

Po zakończeniu transakcji Strategy poinformowało, że posiada 842 138 BTC o łącznym koszcie zakupu wynoszącym 63,51 mld USD. Średnia cena nabycia pozostałych bitcoinów w portfelu wyniosła 75 419 USD za BTC. Ewentualne kolejne sprzedaże mogłyby zwiększyć podaż na rynku spot, jednak ich skala i termin pozostają niepewne.

Incydent z Coldcard dotyczy oprogramowania portfela, a nie protokołu Bitcoina

Incydent związany z Coldcard wynikał z problemów z generowaniem seedów w podatnych wersjach oprogramowania urządzeń, a nie z naruszenia bezpieczeństwa sieci Bitcoina. Firma Coinkite poinformowała, że seedy wygenerowane na wybranych wersjach urządzeń Mk2, Mk3, Mk4, Mk5 oraz Q mogły zawierać mniej losowości, niż powinny. Dla wszystkich podatnych modeli i wersji oprogramowania udostępniono już poprawione firmware.

Badacze analizujący blockchain oszacowali, że w czterech falach podejrzanych transakcji przeniesiono około 1 816 BTC z ponad 5 200 adresów. Wartość tych środków wynosiła około 114 mln USD według wyceny z 3 sierpnia oraz około 116 mln USD według późniejszej analizy TRM Labs. Szacunki opierają się częściowo na analizie wzorców transakcji, dlatego należy traktować je jako wstępne, a nie jako ostatecznie potwierdzone straty.

Instalacja poprawionego firmware zapobiega powstawaniu tego samego problemu w przyszłości, ale nie zwiększa losowości już istniejącego seeda. Użytkownicy posiadający podatne seedy powinni wygenerować nowy seed przy użyciu poprawionego oprogramowania i przenieść na niego swoje środki. Wydarzenie to zwraca uwagę na ryzyko związane z implementacją oprogramowania i zarządzaniem kluczami prywatnymi w samodzielnym przechowywaniu kryptowalut, ale nie oznacza naruszenia zasad konsensusu ani kryptografii wykorzystywanej przez sieć Bitcoin.

Incydent doprowadził również do szerszego przeglądu oprogramowania związanego z Bitcoinem. Kampania wspierana przez sztuczną inteligencję, prowadzona przez 16 programistów, wykazała 4 962 potencjalne problemy w 390 portfelach, bibliotekach kryptograficznych i projektach infrastrukturalnych. Wśród nich 85 sklasyfikowano jako krytyczne, a 635 jako o wysokim poziomie zagrożenia. Są to jednak wstępne, częściowo automatyczne wyniki, które nadal wymagają weryfikacji i nie powinny być interpretowane jako 85 potwierdzonych podatności w Bitcoin Core.

Aktualizacja podatnego oprogramowania Coldcard nie naprawia istniejącego seeda. Coinkite zaleca wygenerowanie nowego seeda przy użyciu poprawionego firmware, zweryfikowanie nowego portfela i ostrożne przeniesienie środków, rozpoczynając od niewielkiej transakcji testowej.

Trudność wydobycia bitcoina wskazuje na presję wywieraną na górników

Dane dotyczące wydobycia bitcoina pokazują, że konkurencja między górnikami jest obecnie słabsza niż podczas wcześniejszego szczytu rynku. Aktualna trudność sieci wynosi około 126,23 bln po spadku o 0,74%. To około 14% mniej niż najwyższy poziom odnotowany w 2026 roku oraz 19,1% mniej niż rekord ustanowiony w listopadzie 2025 roku.

Trudność wydobycia jest korygowana co 2 016 bloków, aby utrzymać średni czas tworzenia bloków na poziomie około 10 minut. Gdy moc obliczeniowa opuszcza sieć i bloki są wydobywane wolniej, kolejna korekta obniża poziom trudności dla pozostałych górników. Ostatni spadek wskazuje więc na zmniejszoną konkurencję w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Trudność wydobycia była również o około 1,1% niższa niż rok wcześniej, co stanowi dopiero drugi taki spadek rok do roku w historii Bitcoina. Analitycy rynku wydobywczego wiążą ten trend ze słabszą rentownością kopania, regionalnymi zakłóceniami oraz przekierowaniem części energii i kapitału do infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją i obliczeniami wysokiej wydajności. Niższa trudność poprawia warunki dla górników, którzy pozostali w sieci, ale jednocześnie odzwierciedla utrzymującą się presję na ekonomię całego sektora.