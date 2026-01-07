Bitcoin wraca do spadków mimo rekordowych napływów do funduszy ETF📉

Cena Bitcoina cofnęła się z okolic 94 tys. do 91 tys. USD hamując optymizm wokół cyfrowych aktywów, które otworzyły 2026 rok wzrostami. Poza Bitcoinem prawie 3,5% traci dziś również Ethereum, a spadki obserwowane są na szerokim rynku crypto. MSCI zdecydowało, że sam fakt posiadania rezerw w kryptowalutach nie będzie wpływał na obecność firm w indeksach, ale nie wpłynęło to na radykalną zmianę nastrojów. Jednocześnie gigant na rynku pasywnych inwestycji wdrożył przepisy raportowania, które będą utrudniać firmom akumulowanie kryptowalut, jeśli będą chciały utrzymać się w indeksach.
-
Bitcoin otworzył rok z oczyszczoną strukturą rynku i mniejszą dźwignią, po mocnej korekcie i konsolidacji z końcówki 2025 roku. Presja realizacji zysków znacząco osłabła, co sprzyja stabilizacji cenowej na niższych poziomach.
-
Rynek nadal obciążony jest podażą z wyższych poziomów cenowych, gdzie wielu inwestorów wciąż znajduje się w stracie. To skutecznie ogranicza próby wybicia i sprawia, że powrót powyżej kluczowych poziomów kosztu zakupu będzie warunkiem trwałego trendu wzrostowego.
-
Popyt ze strony firm działa stabilizująco, ale ma charakter nieregularny. Nie jest to jeszcze stały, strukturalny filar wzrostów, raczej okresowe wsparcie przy spadkach.
-
Napływy do amerykańskich ETF-ów spot na Bitcoina zaczynają się odbudowywać po odpływach z końcówki 2025 roku. Jednocześnie otwarte pozycje na rynku futures przestały spadać i zaczynają rosnąć, co sugeruje powrót zainteresowania instytucjonalnego.
-
Rynek opcji przeszedł największy reset w historii – zniknęło ponad 45% wcześniejszych pozycji. To usunęło ograniczenia hedgingowe i pozwala obecnie lepiej ocenić realny apetyt na ryzyko.
-
Zmienność implikowana prawdopodobnie osiągnęła lokalne minimum. Popyt na opcje na początku roku delikatnie ją podnosi, ale nadal pozostaje ona niska w ujęciu historycznym.
-
Struktura opcji wyraźnie się normalizuje: premie za opcje sprzedaży (put) spadają, rośnie zainteresowanie opcjami kupna (call), a nowy kapitał coraz częściej stawia na scenariusz wzrostowy zamiast defensywnego spojrzenia na rynek.
Jednocześnie dealerzy opcji przeszli w krótką gammę w rejonie 95–104 tys. USD, co technicznie sprzyja przyspieszaniu wzrostów w momentach siły rynku. Agresywna realizacja zysków przy 95 tys. USD sugeruje wciąż niecierpliwość i szybkie 'zgarnianie zysków' i minimalizowanie strat po stronie kupujących. Największe napływy do amerykańskich funduszy ETF od października 2025 nie zdołały wywindować ceny BTC powyżej 95 tys. USD.
Źródło: Glassnode
Cena Bitcoina spada ponownie poniżej istotnej, 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50, która przebiega dziś w pobliżu 93 tys. USD, podważając trwałość byczego zrywu z początku roku.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Rynki odzyskują optymizm pod koniec tygodnia
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.01.2026)
US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.
PILNE: Sąd Najwyższy USA czeka z orzeczeniem w kwestii ceł Trumpa
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.