Bitcoin wraca do spadków mimo rekordowych napływów do funduszy ETF📉

Cena Bitcoina cofnęła się z okolic 94 tys. do 91 tys. USD hamując optymizm wokół cyfrowych aktywów, które otworzyły 2026 rok wzrostami. Poza Bitcoinem prawie 3,5% traci dziś również Ethereum, a spadki obserwowane są na szerokim rynku crypto. MSCI zdecydowało, że sam fakt posiadania rezerw w kryptowalutach nie będzie wpływał na obecność firm w indeksach, ale nie wpłynęło to na radykalną zmianę nastrojów. Jednocześnie gigant na rynku pasywnych inwestycji wdrożył przepisy raportowania, które będą utrudniać firmom akumulowanie kryptowalut, jeśli będą chciały utrzymać się w indeksach.

Bitcoin otworzył rok z oczyszczoną strukturą rynku i mniejszą dźwignią, po mocnej korekcie i konsolidacji z końcówki 2025 roku. Presja realizacji zysków znacząco osłabła, co sprzyja stabilizacji cenowej na niższych poziomach.

Rynek nadal obciążony jest podażą z wyższych poziomów cenowych , gdzie wielu inwestorów wciąż znajduje się w stracie. To skutecznie ogranicza próby wybicia i sprawia, że powrót powyżej kluczowych poziomów kosztu zakupu będzie warunkiem trwałego trendu wzrostowego.

Popyt ze strony firm działa stabilizująco , ale ma charakter nieregularny. Nie jest to jeszcze stały, strukturalny filar wzrostów, raczej okresowe wsparcie przy spadkach.

Napływy do amerykańskich ETF-ów spot na Bitcoina zaczynają się odbudowywać po odpływach z końcówki 2025 roku. Jednocześnie otwarte pozycje na rynku futures przestały spadać i zaczynają rosnąć, co sugeruje powrót zainteresowania instytucjonalnego.

Rynek opcji przeszedł największy reset w historii – zniknęło ponad 45% wcześniejszych pozycji. To usunęło ograniczenia hedgingowe i pozwala obecnie lepiej ocenić realny apetyt na ryzyko.

Zmienność implikowana prawdopodobnie osiągnęła lokalne minimum . Popyt na opcje na początku roku delikatnie ją podnosi, ale nadal pozostaje ona niska w ujęciu historycznym.

Struktura opcji wyraźnie się normalizuje: premie za opcje sprzedaży (put) spadają, rośnie zainteresowanie opcjami kupna (call), a nowy kapitał coraz częściej stawia na scenariusz wzrostowy zamiast defensywnego spojrzenia na rynek.

Jednocześnie dealerzy opcji przeszli w krótką gammę w rejonie 95–104 tys. USD, co technicznie sprzyja przyspieszaniu wzrostów w momentach siły rynku. Agresywna realizacja zysków przy 95 tys. USD sugeruje wciąż niecierpliwość i szybkie 'zgarnianie zysków' i minimalizowanie strat po stronie kupujących. Największe napływy do amerykańskich funduszy ETF od października 2025 nie zdołały wywindować ceny BTC powyżej 95 tys. USD.

Źródło: Glassnode

Cena Bitcoina spada ponownie poniżej istotnej, 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50, która przebiega dziś w pobliżu 93 tys. USD, podważając trwałość byczego zrywu z początku roku.

Źródło: xStation5