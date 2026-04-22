Bitcoin zyskuje niemal 4% do najwyższego poziomu od początku lutego 📈

Bitcoin rośnie dziś na fali optymizmu na giełdach, wsparty rekordowwymi od lipca 2025 roku napływami do funduszy ETF i wyższą aktywnością wielorybów. Cena próbuje wybić się trwale powyżej 78 tys. USD i przetestować 200-sesyjną średnią kroczącą EMA200 (czerwony kolor). Wybicie powyżej 78 tys. USD daje inwestorom nadzieję na to, że trend wzrostowy potrwa dłużej, a kryptowaluta być może znajdzie siłę by przetestować okolice 84 tys. USD gdzie znajduje się wspomniana EMA200 (czerwona linia), średnia, która ze wsparcia stała się oporem, jakiego Bitcoin nie pokonał od października 2025 roku. Z drugiej strony spadek poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) tj. ok. 75 tys. USD mógłby wskazywać na powrót spadkowej tendencji i realizacji zysków z możliwym silnym impulsem spadkowym w kierunku 60 tys. USD. Patrząc na dynamikę wskaźnika SAR, widzimy wciąż spore podobieństwo do wzorca ze stycznia 2026 roku. Wybicie powyżej 80 tys. mogłoby potwierdzić większą siłę odreagowania - pod warunkiem, że wsparte byłoby silnym odbiciem popytu na rynku spot, rosnącym optymizmem ze strony opcji oraz dużymi transakcjami wielorybów. Obecnie opcje pozostają dość ostrożne, a rynek spot jest wciąż daleki od optymizmu - wyjątek stanowi tutaj wzmożona aktywność funduszy ETF.
Źródło: xStation5
