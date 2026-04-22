Wykres dnia 📈Indeks S&P 500 kontynuuje wzrost, wsparty zakupami funduszy CTA

Kontrakt na amerykański indeks S&P 500 (US500) notuje wzrost na porannej sesji we środę, wsparte sygnałem Trumpa, który wskazał, że bezterminowo przedłuża zawieszenie broni z Iranem, oczekując ostatecznego, wspólnego stanowiska ze strony Teheranu. Wydaje się, że od kilku tygodni we wzrostach S&P 500 bardzo istotnie "ważą" zakupy funduszy algorytmucznych Commodity Trading Advisors - potwierdzają to dane z Goldman Sachs Prime. Dziś po sesji w USA wyniki podadzą Tesla i IBM - obie spółki są ważnymi komponentami indeksu.
CTA nadal kupują?
- Goldman Sachs sygnalizuje, że potencjał zakupowy funduszy CTA na S&P 500 nadal jest dodatni w krótkim terminie, choć słabnie względem tego, co rynek widział jeszcze tydzień temu. W praktyce oznacza to, że w perspektywie najbliższego tygodnia algorytmiczne strategie podążające za trendem wciąż mogą wspierać Wall Street niezależnie od scenariusza rynkowego.
- W scenariuszu płaskiego rynku Goldman szacuje około 16,4 mld dolarów popytu w ciągu tygodnia. W horyzoncie miesiąca skala zakupów ma być już mniejsza i wynieść około 13,5 mld dolarów. To mocny zjazd względem poprzednich prognoz, które wskazywały ponad 45 mld dolarów.
- Gdyby rynek mocno rósł, model nadal zakłada dodatni wpływ CTA: około 16 mld dolarów zakupów w tydzień i 16,7 mld dolarów w miesiąc. Tu także widać jednak wyraźne schłodzenie wcześniejszych oczekiwań, bo jeszcze niedawno mowa była o niemal 50 mld dolarów.
- Najciekawiej wygląda scenariusz spadkowy. W krótkim terminie nawet przy mocniejszej przecenie CTA miałyby jeszcze dokupować akcje – mniej więcej 16,5 mld dolarów w tydzień. Problem pojawia się dalej: w perspektywie miesiąca taki układ oznaczałby już około 19,3 mld dolarów sprzedaży.
- To istotna zmiana tonu, bo jeszcze tydzień wcześniej nawet dla słabego rynku model pokazywał lekko dodatni bilans. Teraz widać, że średnioterminowa poduszka popytowa zaczyna się wyczerpywać.
- Źródłem tej zmiany jest odbudowa pozycjonowania CTA. Im więcej wcześniejszego „odkupienia” już się zrealizowało, tym mniejszy zapas nowego mechanicznego popytu zostaje na kolejne tygodnie.
- Innymi słowy: krótkoterminowe wsparcie dla S&P 500 jeszcze nie znika, ale jego siła jest coraz mniejsza. Rynek nadal może korzystać z impetu systematycznych zakupów, choć ten impuls nie wygląda już tak imponująco jak wcześniej.
- Tempo zakupów globalnych akcji przez CTA w ostatnim tygodniu należało do pięciu najsilniejszych epizodów w historii. Skala wyniosła około 86 mld dolarów, a sam model zakładał jeszcze około 70 mld dolarów dodatkowego popytu w kolejnych pięciu sesjach przy spokojnym rynku.
- Historycznie tak gwałtowne fale zakupów często kończyły się krótką konsolidacją, ale potem rynek zwykle wracał do wzrostów. Według przytoczonych przez Goldman Sachs epizodów średnia stopa zwrotu dla S&P 500 wynosiła około 2,2% po miesiącu i ponad 8% po trzech miesiącach.
- Z punktu widzenia inwestorów przekaz jest więc dość prosty: krótkoterminowo CTA nadal mogą i wspierają wzrosty na rynku, ale średnioterminowo ten efekt staje się mniej pewny, szczególnie jeśli na Wall Street pojawi się mocniejsza fala spadków.
US500 (interwał D1)
Kontrakty na S&P 500 (czerwcowe) nadal pokazują pozytywne momentum, ale rynek zaczyna wchodzić w strefę wykupienia, więc warto zachować ostrożność. Krótkoterminowy sygnał wzrostowy pojawił się po wybiciu powyżej średniej (9-okresowej), co wcześniej wspierało scenariusz dalszych wzrostów. Jednocześnie pojawił się negatywny sygnał techniczny w postaci dziennego odwrócenia ceny, co mogłoby sugerować chwilowe wyhamowanie trendu - popyt jednak szybko wrócił do gry. Dodatkowo lekkim sygnałem ostrzegawczym jest zamknięcie poniżej lokalnego punktu równowagi (pivotu), co pokazuje, że popyt nie jest już tak silny jak wcześniej. RSI przekroczył poziom 70, co potwierdza wykupienie rynku i zwiększa ryzyko krótkoterminowej korekty. Najbliższe cele dla wzrostów znajdują się w okolicach 7170–7230 pkt. Z kolei najbliższe wsparcia to okolice 7075 pkt, a niżej około 7030 pkt.
Źródło: xStation5
