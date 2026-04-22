PILNE: Duże spadki zapasów benzyny w USA🔥

16:30 – Tygodniowy raport EIA o zapasach ropy i destylatów: Zapasy ropy: 1,925 mln (oczekiwano: -1,9 mln; poprzednio: 0,91 mln)

Import ropy: 1,21 mln (poprzednio: -2,1 mln)

Produkcja benzyny: 0,315 mln (poprzednio: 0,39 mln)

Zapasy benzyny: -4,57 mln (oczekiwano: -1,5 mln; poprzednio: -6,32 mln)

Zapasy destylatów: -3,42 mln (oczekiwano: -2,5 mln; poprzednio: -3,1 mln)

Wykorzystanie mocy rafineryjnych (t/t): 0,5% (poprzednio: -2,4%) Choć można zaobserwować niespodziewany wzrost zapasów ropy w USA, znacznie powyżej oczekiwań, przy jednoczesnym wzroście importu ropy, jeszcze większym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące benzyny i destylatów. Tak duże spadki zapasów benzyny oraz destylatów, przy jednoczesnym wzroście zapasów ropy i braku istotnych zmian w wykorzystaniu mocy rafineryjnych, mogą sugerować, że amerykańscy producenci budują zapasy ropy naftowej w oczekiwaniu na niedobory, jednocześnie „przepalając” zapasy benzyny, której brakuje ze względu na dysproporcje między możliwościami wydobywczymi a rafineryjnymi. OIL (D1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.