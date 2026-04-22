Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
16:38 · 22 kwietnia 2026

PILNE: Duże spadki zapasów benzyny w USA🔥

Kamil Szczepański ·

Analityk Rynków Finansowych XTB

16:30 – Tygodniowy raport EIA o zapasach ropy i destylatów:

  • Zapasy ropy: 1,925 mln (oczekiwano: -1,9 mln; poprzednio: 0,91 mln)
  • Import ropy: 1,21 mln (poprzednio: -2,1 mln)
  • Produkcja benzyny: 0,315 mln (poprzednio: 0,39 mln)
  • Zapasy benzyny: -4,57 mln (oczekiwano: -1,5 mln; poprzednio: -6,32 mln)
  • Zapasy destylatów: -3,42 mln (oczekiwano: -2,5 mln; poprzednio: -3,1 mln)
  • Wykorzystanie mocy rafineryjnych (t/t): 0,5% (poprzednio: -2,4%)

Choć można zaobserwować niespodziewany wzrost zapasów ropy w USA, znacznie powyżej oczekiwań, przy jednoczesnym wzroście importu ropy, jeszcze większym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące benzyny i destylatów.

Tak duże spadki zapasów benzyny oraz destylatów, przy jednoczesnym wzroście zapasów ropy i braku istotnych zmian w wykorzystaniu mocy rafineryjnych, mogą sugerować, że amerykańscy producenci budują zapasy ropy naftowej w oczekiwaniu na niedobory, jednocześnie „przepalając” zapasy benzyny, której brakuje ze względu na dysproporcje między możliwościami wydobywczymi a rafineryjnymi.

OIL (D1)

 

Źródło: xStation5

 

22 kwietnia 2026, 16:22

US OPEN: Wall Street nie przejmuje się Iranem i czeka na Teslę
22 kwietnia 2026, 16:08

Komentarz giełdowy: Co się dzieje w Iranie?
22 kwietnia 2026, 15:13

Bitcoin zyskuje niemal 4% do najwyższego poziomu od początku lutego 📈
22 kwietnia 2026, 12:00

Puls GPW: Geopolityczne napięcia dalej ciążą Warszawie

