Blue Owl Capital: Lokalny problem czy „Lehman moment”?

Akcje spółki spadają o ponad 7% po tym, jak posiadany przez nią fundusz private credit o tej samej nazwie nie będzie już zezwalał na kwartalne wycofywanie środków, tak jak było to do tej pory.
Jak komunikuje fundusz, kapitał inwestorów będzie zwracany stopniowo, np. przy sprzedaży aktywów lub spłacie należności.
W oczywisty sposób sygnalizuje to potencjalne problemy z płynnością funduszu. Decyzja o wstrzymaniu wypłat nastąpiła dzień po tym, jak fundusz ogłosił sprzedaż portfela inwestycji za 1,4 mld dolarów. Czy potencjalne kłopoty spółki to jedynie strukturalne niedopasowanie produktów finansowych do klientów, czy może jest to pierwsze pęknięcie na rynku pozbawionym należytego nadzoru?
Obecnie nie ma dowodów na to, że ten epizod jest rzeczywistym początkiem większego kryzysu. Spółka deklaruje, że pakiet sprzedanych inwestycji został zbyty za 99,7% wartości nominalnej. Sugeruje to, że wyceny aktywów są uzasadnione, a płynność jest zachowana, nawet jeśli prawdopodobnie spadła.
Rynek private credit/private equity od kilku kwartałów znajduje się w centrum zainteresowania wielu analityków jako potencjalny zapalnik kolejnego kryzysu finansowego. Część inwestorów wydaje się przynajmniej częściowo podzielać ten sentyment z uwagi na rosnący — i rekordowy — wskaźnik wycofywania się kapitału z funduszy tego typu, jak podaje m.in. „Wall Street Journal”.
Obecnie rynkowi „prywatnemu” wciąż brakuje oznak paniki, ale napięcie ewidentnie rośnie. Z uwagi na większą stopę ryzyka, dźwignię finansową oraz niemal kompletny brak transparentności i nadzoru, napięcie może przerodzić się w załamanie szybciej niż w jakimkolwiek innym segmencie rynku.
Decyzja Blue Owl Capital wyraźnie komunikuje słabość pojedynczej spółki, co nie będzie miało wpływu na szerszy rynek. Jeśli jednak podobne deklaracje zaczną padać od kilku innych podmiotów w bliskim odstępie czasowym, może to już nie być problem, lecz początek katastrofy.
OBDC.US (D1)
Źródło: xStation5
Dzisiejsze spadki są kontynuacją długoterminowego trendu na wycenach spółki.
