Podsumowanie Dnia: Spadki na indeksach i krach metali szlachetnych

- Rynek w USA zaczyna tydzień w negatywnym nastroju, główne indeksy notują straty. Liderem spadków jest NASDAQ100 którego kontrakty przeceniają się o ponad 0,6%. Podobne straty notuje Russel2000. Nieco lepiej radzi sobie S&P500 oraz Dow gdzie kontrakty spadają o nieco ponad 0,4%.
- Obserwować można pogorszenie się sentymentu przede wszystkim wobec dużych spółek technologicznych. Nvidia i Palantir tracą 1.5%, Tesla spada o ponad 2%.
- W USA znacznie powyżej oczekiwań okazał się odczyt domów w trakcie sprzedaży, wzrósł on o 3,3% MoM wobec oczekiwanego 1%. Nadpodaż i ceny niedostosowane do warunków rynkowych zaczynają być odczuwalne również dla sprzedających.
- Mieszana sesja na Europejskich parkietach. W czasie notowań indeksy lekko spadały aby zakończyć sesje na poziomach zbliżonych do otwarcia. Po zakończeniu sesji kontrakty jednak kontynuowały wzrosty. Największe wzrosty można obserwować na Holenderskim NED25 który rośnie o ponad 0,6%. SPA35 i DE40 rosną o ponad 0,2%. EU50, UK100 oraz FRA40 ograniczają wzrosty do nieco ponad 0,1%. Spadki utrzymały się we Włoszech gdzie ITA40 traci 0,2%.
- Pod presją kolejnego ulotnego sukcesu, pozorowanych negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy, znacznie spadły wyceny Europejskich spółek zbrojeniowych. Rheinmetall spadł o prawie 1% a Leonardo o niecałe 2%. Kilka godzin po zakończeniu notowań jednak rosyjska dyplomacja opublikowała, że miało dojść do nieudanego ataku na jedną z rezydencji prezydenta Rosji, co jak komunikują przedstawiciele federacji rosyjskiej, ma być kolejnym pretekstem do zdystansowania się od negocjacji.
- Kolejna fala niepokoju na Bliskim wschodzie wspiera ceny ropy, Arabia Saudyjska (największy producent ropy na świecie) ponownie zwiększa zaangażowanie w konflikt w Jemenie. Ceny ropy rosną o ok. 2%.
- EIA opublikowało raport o zapasach gazu ziemnego. Zapasy wzrosły, ale mniej od oczekiwań, kontrakty NATGAS drożeją o ok. 3%. EIA miało dziś również opublikować dane o zapasach ropy, jednak odczyt zostanie opóźniony.
- Ceny Kakao rosną o ponad 5% co jest następstwem słabszych niż zakładano dostaw surowca rolnego do portów wybrzeża kości słoniowej.
- Bardzo głębokie spadki na rynku metali szlachetnych. Najbardziej traci Palladium, bo aż 16%. Platyna traci 13%, Srebro traci ponad 9%, Złoto przecenia się o ok. 4,5%. Zamykanie spekulacyjnych pozycji w warunkach ekstremalnego wykupienia i niskiej płynności zbiegło się z komunikatem o podniesieniu wymogów depozytowych przez CME.
- Na rynku walutowym, można obserwować umiarkowane, ale szerokie umocnienie się dolara amerykańskiego i jena. Słabo radzi sobie dolar nowozelandzki, Tajlandzki Baht oraz Węgierski Forint.
- Negatywny sentyment utrzymuje się na rynku krypto, gdzie większość tokenów notuje niewielkie straty. Bitcoin pozostaje w okolicach 87300 dolarów, gorzej radzi sobie Ethereum, które spada poniżej 2950. Tracą również spółki powiązane z branżą krypto.
Komentarz giełdowy: Rynek nie widzi ryzyka, oślepiony blaskiem złota
