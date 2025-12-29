PILNE: Zapasy gazu w USA minimalnie poniżej oczekiwań!

18:00 - Tygodniowe Zapasy Gazu EIA w USA
- Opublikowano: -166bn
- Oczekiwano: -168bn
- Poprzednio: -167bn
Odczyt zapasów okazał się minimalnie powyżej oczekiwań. Jest to drugi z rzędu taki odczyt. Zapasy gazu wzrosły jednak mniej niż oczekiwał rynek. Z uwagi na bardzo niewielkie zaskoczenie rynku — wzrost na wycenach pozostaje widoczny, lecz wciąż umiarkowany.
Źródło: xStation5
