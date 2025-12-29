US OPEN: Początek tygodnia z umiarkowanymi spadkami , w tle napięcia geopolityczne

Najważniejsze wnioski Napięcia dyplomatyczne wywołują niepewność u inwestorów

Wyceny srebra i podmiotów powiązanych pod presją

Intel sprzedaje swoje akcje.

Czynniki cenotwórcze o naturze geopolitycznej napływają zarówno ze wschodu jak i zachodu. Inwestorzy próbują kolejny raz wycenić wpływ negocjacji w sprawie Ukrainy pod przewodnictwem USA, pomimo ich bezproduktywnej natury. Jednocześnie, Chiny rozpoczęły niezapowiedziane, wielkoskalowe ćwiczenia “Justice Mission 2025”.

Jednocześnie Chiny podejmują się ograniczenia eksportu srebra oraz obniżają cła na szereg produktów, w tym baterii i wyrobów medycznych.

W centrum uwagi inwestorów detalicznych pozostaje srebro, które po hiperbolicznych wzrostach z ostatnich dni przechodzi fazę równie gwałtownej korekty. Istotnym kontrybutorem jest tu podniesienie opłat przez giełdę CME - co wywołało falę zamykania pozycji spekulacyjnych. Dane Makroekonomiczne: W USA zostaną dziś opublikowane odczyty:

Sprzedaż domów w toku (MoM) za listopad, rynek oczekuje spadku do ok. 1%.

Indeks Dallas FED (Produkcyjny) za grudzień

Zapasy ropy, gdzie rynek ponownie oczekuje spadku powyżej ok. 2000 mln baryłek.

Tygodniowy raport o zapasach gazu EIA US100 (D1) Notowania na początku tygodnia w USA zaczynają się z wyraźnie negatywnym sentymentem, mimo wciąż trwającego okresu zmniejszonego zaangażowania inwestorów. Geopolityczne i finansowe napięcia nadają tempo ruchowi indeksów. Najgłębsze spadki można obserwować na kontraktach US100 - o ponad 0,8%. Mniejsze spadki na S&P500 i Russel2000 gdzie przeceny kontraktów ograniczają się one do ok. 0,4%. Źródło: xStation5

Kupującym udało się odrobić cześć strat od ostatniego szczytu jednak impet wzrostu wyraźnie słabnie. Jeśli popytowi nie uda się obronić poziomu ~25700 to wysoce prawdopodobna jest realizacja formacji podwójnego szczytu. W tym celu, sprzedaż ma za cel sprowadzenie kursu poniżej FIBO 23.6 - które jest pierwszym istotnym oporem. Wiadomości ze spółek: Coupang (CPNG.US) - Koreański operator e-commarce z nowojorskiej giełdy rośnie o prawie 3% po obiecaniu odszkodowań po niedawnym wycieku danych.

Coeur Mining (CDE.US) - Spółki zajmujące sie wydobyciem srebra tracą po dzisiejszych spadkach cen metali szlachetnych. Spadki sięgają ponad 4%.

Energy Fuels (UUUU.US) - Producent paliwa jądrowego zyskuje ponad 3% po podniesieniu prognoz produkcji i sprzedaży.

Intel (INTC.US) - Producent procesorów sprzedał Nvidia 214,8 milionów swoich akcji za 5 miliardów dolarów.

