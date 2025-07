Boeing zaskakuje lepszymi przychodami. Akcje rosną przed sesją

Boeing przedstawił wyniki za Q2 2025, które pokazały znaczną poprawę operacyjną przy utrzymujących się wyzwaniach związanych z rentownością biznesu. Przychody wzrosły o 35% r/r do 22,75 mld dolarów, przewyższając oczekiwania analityków (21,68 mld dolarów), głównie dzięki zwiększonym dostawom samolotów komercyjnych. Wydaje się również, że spółka przezwyciężyła negatywny PR związany z problemami samolotów 737 Max.

Kluczowe wskaźniki finansowe:

Core loss per share : -1,24 USD (lepsze od oczekiwań -1,40 USD)



GAAP loss per share : -0,92 USD



Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej : 227 mln USD (vs -3,9 mld USD w Q2 2024)



Wolny przepływ środków pieniężnych : -200 mln USD (vs -4,3 mld USD rok wcześniej)



Dostawy samolotów komercyjnych : 150 sztuk (+63% r/r)



Analiza poszczególnych segmentów spółki

Commercial Airplanes - główny motor wzrostu

Segment samolotów komercyjnych wygenerował przychody w wysokości 10,87 mld USD (+81% r/r), stanowiąc 47,8% całkowitych przychodów firmy. Produkcja 737 osiągnęła cel 38 samolotów miesięczne, z planami zwiększenia do 42 w tym roku. Produkcja 787 Dreamliner wzrosła do 7 samolotów miesięcznie. Pomimo wzrostu przychodów, segment wciąż generuje straty operacyjne w wysokości 557 mln USD, choć to poprawa względem 715 mln USD strat rok wcześniej.

Defense, Space & Security - powrót do rentowności

Segment obronny osiągnął przychody 6,62 mld USD (+10% r/r) i zysk operacyjny 110 mln USD, w porównaniu do strat 913 mln USD w Q2 2024. Marża operacyjna segmentu wyniosła 1,7%, co wskazuje na stabilizację wyników operacyjnych, po ostatnich ciężkich kwartałach.

Global Services - najwyższa rentowność

Global Services wygenerował przychody 5,28 mld USD (+8% r/r) z najwyższą marżą operacyjną spośród wszystkich segmentów na poziomie 19,9%. Segment konsekwentnie poprawia rentowność, z marżą rosnącą z 2,9% w 2020 roku do 18,13% w 2024.

Sytuacja finansowa i płynność

Boeing zakończył kwartał z 23 mld USD gotówki i inwestycji krótkoterminowych (spadek z 23,7 mld USD na początku kwartału) oraz 53,3 mld USD całkowitego zadłużenia (spadek z 53,6 mld USD). Firma ma dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 10 mld USD.

Backlog zamówień wzrósł do rekordowych 619 mld USD, w tym ponad 5900 samolotów komercyjnych o wartości 522 mld USD. W Q2 2025 Boeing zdobył 455 nowych zamówień na samoloty, w tym znaczące zamówienia od Qatar Airways i British Airways.

Pozytywne i negatywne aspekty wyników

Pozytywy:

Spółka zalicza wyraźny wzrost dostaw samolotów komercyjnych na poziomie 63% r/r. To najlepszy wynik od 2018 roku

Spółka wyraźnie poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w porównaniu do poprzedniego roku. Q2 2025 z wynikiem 227 mln USD, przy -3,9 mld USD w zeszłym roku

Produkcja flagowego modelu 737 wyniosła 38 samolotów miesięcznie z planami na zwiększenie powyżej 40 samolotów

Powrót do rentowności w segmencie obronnościowym i najwyższa rentowność w usługach

Wysoki backlog wskazujący na stabilne wyniki finansowe w kolejnych latach

Wyzwania i ryzyka:

Spółka wciąż generuje straty, przede wszystkim w kluczowym segmencie działalności, czyli w samolotach komercyjnych

Spółka ma wysokie zadłużenie przekraczające 50 mld USD, ale nie korzysta z dostępnej linii kredytowej

Negatywne wolne przepływy pieniężne, choć znaczne ograniczenie skali względem zeszłego roku

Komentarz ze strony zarządu i perspektywy dla spółki

CEO Kelly Ortberg podkreślił skupienie na "przywracaniu zaufania i kontynuowaniu postępów w procesie odbudowy". Kluczowe będzie utrzymanie tempa wzrostu dostaw przy jednoczesnej poprawie kontroli jakości i bezpieczeństwa. Planowane zwiększenie produkcji 737 do 42 miesięcznie.

Spółka pokazuje wyraźną poprawę względem poprzedniego roku, na co wskazuje wyraźny wzrost przychodów wobec zwiększenia dostaw. Jednocześnie powrót do rentowności całej spółki pozostaje wyzwaniem.

Akcje spółki zyskują ok. 1,2% w notowaniach przedsesyjnych. Od początku tego roku jest to jednak wzrost na poziomie 33%. Mocne wzrosty mają miejsce przede wszystkim od kwietnia, kiedy akcje z dołka przy 140 USD wzrosły do 240 USD za akcję.