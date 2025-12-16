Podsumowanie dnia: Dolar traci po NFP; OIL.WTI najniżej od 2021 roku 💡

- Rynki akcji w USA pogłębiają spadki po groźbie działań odwetowych administracji Trumpa wobec UE za podatki nakładane na amerykańskie spółki technologiczne, przy czym Biały Dom wskazuje m.in. na Accenture, Siemens i Spotify jako potencjalne cele nowych restrykcji lub opłat.
- Unia Europejska coraz mocniej korzysta z narzędzi regulacyjnych i kar finansowych wobec amerykańskich gigantów technologicznych; w 2024 r. same kary wobec Big Tech przyniosły większe wpływy niż podatek zapłacony przez europejskie spółki technologiczne, a w latach 2024–2025 Apple, Meta, LinkedIn, X i Google mają uregulować wielomiliardowe grzywny. Kary są liczone od globalnych przychodów spółek‑matek, więc ich księgowa optymalizacja jest ograniczona, ale wpływ na wyceny jest rozłożony w czasie, bo rynek dyskontuje je stopniowo. Fundamentem konfliktu jest sprzeczność między modelem Big Tech (masowe przetwarzanie danych, quasi‑monopolistyczna pozycja, minimalny nadzór) a regulacyjną filozofią UE (ochrona konkurencji i konsumenta), co tłumaczy regularność i skalę interwencji. Z punktu widzenia USA stawka jest gospodarcza: w bilansie handlowym z Europą IT‑usługi są jednym z nielicznych obszarów, gdzie USA częściowo kompensują deficyt, dlatego administracja mocno broni interesów swoich spółek.
- Na poziomie indeksów globalnie dominuje umiarkowana risk‑off – WIG20 traci ponad 1%, szeroki WIG ok. 0,9%, S&P 500 spada ok. 0,5%, Nasdaq ok. 0,1%, co odzwierciedla zderzenie: chłodnącego wzrostu, niepewności danych makro, geopolityki (Trump vs UE, wojna w Ukrainie) i rosnących oczekiwań na cięcia stóp. Na rynku walutowym dolar wyraźnie traci w rekacji na relatywnie słabe dane NFP z USA. Bardzo dobrze radzi sobie polski złoty, ale również jen i funt brytyjski.
- Ostatnie dane z rynku pracy i konsumpcji w USA rysują obraz stopniowego schłodzenia, ale nie załamania gospodarki. Sprzedaż detaliczna w październiku praktycznie stanęła w miejscu (0,0% m/m), a listopadowy raport NFP pokazał jedynie +64 tys. nowych miejsc pracy przy bezrobociu 4,6%, rosnącej liczbie osób pracujących w niepełnym wymiarze z przyczyn ekonomicznych oraz bardzo niskim wzroście płac (0,1% m/m). Jednocześnie PMI dla USA za grudzień (Composite 53, Manufacturing 51,8, Services 52,9) wciąż pozostaje powyżej 50, ale to trzeci z rzędu spadek, co sygnalizuje wygasanie impetu wzrostowego.
- Wstępne grudniowe PMI pokazują mieszany, ale generalnie słaby obraz gospodarki strefy euro. W Niemczech przemysłowy PMI spadł do 47,7 (poniżej prognoz), usługowy do 52,6, a indeks łączny do 51,5, co sygnalizuje dalsze problemy przemysłu i spowolnienie tempa wzrostu w całej gospodarce. We Francji przemysł zaskoczył pozytywnie (50,6, powrót do ekspansji), ale usługi otarły się o stagnację, więc obraz pozostaje kruchy. Słabość Niemiec dominuje w percepcji rynku i osłabia euro oraz rentowności, ograniczając przestrzeń EBC do bardziej jastrzębiej retoryki na 2026 r.; bazowo scenariusz to utrzymanie neutralnego tonu, bez wyraźnego zaostrzenia.
- Dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii wskazują na dalsze osłabienie zatrudnienia przy jednocześnie wciąż wysokiej dynamice płac. Zatrudnienie spada (m.in. zmiana zatrudnienia -38 tys., stopa bezrobocia rośnie do 5,1%), ale średnie zarobki rosną o 4,7% r/r, nieco powyżej oczekiwań, co podtrzymuje presję inflacyjną. Taki miks (słabszy rynek pracy + uporczywie wysokie płace) pogarsza obraz funta i zwiększa dylemat BoE: dane sprzyjają obniżce stóp (rynek jej oczekuje już na najbliższym posiedzeniu), ale ścieżka inflacji może pozostać wyboista.
- W Polsce listopadowa inflacja CPI spadła do 2,5% r/r, a inflacja bazowa bez żywności i energii wyniosła 2,7% r/r; po wyłączeniu cen administrowanych presja cenowa obniżyła się do 2,0%. Dane potwierdzają, że inflacja pozostaje w paśmie celu NBP i wspierają trwający cykl łagodzenia polityki pieniężnej, przy czym sam odczyt nie wywołał większej reakcji na USDPLN, który pozostaje przy minimach z września.
- Ceny WTI spadły poniżej 55 USD, a Brent poniżej 60 USD za baryłkę – do najniższych poziomów od 2021 r. – na fali obaw o rekordową nadpodaż w 2026 r. (IEA mówi nawet o ~4 mln b/d, EIA o ~2 mln b/d) i dyskontowania scenariusza pokoju na Ukrainie, który mógłby odblokować większy eksport rosyjskiej ropy. Dodatkowo sentyment pogarszają słabe dane z Chin (niższa produkcja przemysłowa i wolniejsza sprzedaż detaliczna), a także komplikacje po stronie podaży związane z Wenezuelą (zablokowane ładunki, rabaty, spory kontraktowe po zajęciu tankowca przez USA).
- W tym samym czasie podwyższone spadki widizmy również na gazie ziemnym NATGAS. GOLD dzisiaj odbija i zyskuje w ujęciu intraday blisko 0,2%.
