Briefing Geopolityczny (13.02.2026)

Iran:
- Samoloty transportowe USA wykonały już ponad 130–140 lotów transportowych w rejon Bliskiego Wschodu.
- Rośnie zaangażowanie USA w Azerbejdżanie, który graniczy z Iranem. Zaobserwowano cztery samoloty transportowe, które wyłączyły transpondery nad terytorium kraju i prawdopodobnie udały się do bazy Baku-Kala. Zaobserwowano również kolejne samoloty specjalnego przeznaczenia MC-130J.
- W okolicach cieśniny Ormuz zaobserwowano również samoloty patrolowe P-8A, pojazdy „Osprey” oraz E-2 Hawkeye.
- W ciągu ostatnich dwóch tygodni zaobserwowano wzrost liczby pożarów i eksplozji w pobliżu strategicznych obiektów na terenie Iranu. Do dotkniętych miast należą: Teheran, Ahwaz, Bandar Abbas, Ardabil, Iranszahr. Duża obecność samolotów MC-130J może dawać podstawy do podejrzeń o obecność operatorów USA na terenie Iranu.
- Zdjęcia satelitarne ujawniają skoordynowaną akcję fortyfikacji i wzmacniania instalacji podziemnych w Iranie poprzez budowanie m.in. wałów ziemnych i betonowych osłon.
- USA potwierdziły dyslokację drugiej grupy lotniskowcowej w rejon Iranu. USS Gerald Ford zostanie przeniesiony z Ameryki Łacińskiej.
Biorąc pod uwagę decyzję o wysłaniu drugiego lotniskowca, jest to istotny czynnik wskazujący na zamiar eskalacji, mimo deklaracji o powodzeniu negocjacji. Z uwagi na specyfikę operowania superlotniskowców oraz przywiązanie administracji D. Trumpa do dat i rocznic, dogodną datą na potencjalny zmasowany atak powietrzno-morski byłby 20 marca.
Europa:
- 17 lutego rozpocząć ma się kolejna tura negocjacji pokojowych w Genewie.
- Potwierdzone zostały doniesienia o odcięciu Rosjan od usługi „Starlink”. Wiele systemów straciło możliwość operowania, a komunikacja między związkami taktycznymi jest skrajnie utrudniona.
- Analiza zdjęć satelitarnych wskazuje na reaktywację i/lub rozbudowę kilku rosyjskich garnizonów na granicy z Finlandią. Aktywność można obserwować wokół ośrodków takich jak Kandałaksza, Sapjornoje oraz Pietrozawodsk. Komentarze analityków fińskiego wywiadu wojskowego w stanie spoczynku wskazują na systemowy i długoterminowy charakter operacji.
Ameryka:
-
Kuba zmaga się z bardzo poważnym kryzysem paliwowym po odcięciu dostaw z Wenezueli. Jak donoszą lokalne źródła, transport miejski przestał funkcjonować, a większość linii lotniczych wycofała z oferty połączenia z Hawaną.
-
Nad miastem El Paso w Teksasie ogłoszono 10-dniowy NOTAM poniżej wysokości 18,000 stóp. Zakaz został zniesiony tego samego dnia. Nie jest możliwe potwierdzenie na chwilę obecną rzeczywistego powodu wprowadzenia restrykcji.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
