Poranna odprawa (05.03.2026)

USA-Izrael-Iran: Donald Trump ocenił skalę działań wojennych na “15 na 10”. Senat USA zagłosował za utrzymaniem władzy wojskowej i możliwości dalszego prowadzenia konfliktu w Iranie przez Donalda Trumpa. Wniosek o ograniczenie władzy Trumpa został odrzucony stosunkiem głosów 47 (“za”) do 53 (“przeciw”), wzdłuż linii partyjnych (Demokraci za; Republikanie przeciw). Tekst będzie głosowany dzisiaj w Izbie Reprezentantów. Iran miał wystrzelić dzisiaj rano kolejną serię pocisków w stronę Izraela. Agencja ONZ ds. uchodźców podała, że konflikt generuje olbrzymie przepływy ludności w regionie, a sam Teheran opuściło 100 tys. osób. Qatar Airways ma operować loty ewakuacyjne do krajów europejskich. Pierwszy samolot ma polecieć z Rijadu do Frankfurtu.

Kontrakty na indeksy w USA ponownie zniżkują, po chwilowej uldze podczas wczorajszej sesji (US100: -0,5%; US500: -0,4%).

Ropa brent i WTI przedłużają wzrosty o kolejne 2%, podobnie zyskują kontrakty na gaz ziemny (NATGAS: +1,7%).

Złoto zyskuje 0,3% do 5157 USD, natomiast srebro zniżkuje 1,2% do 82,70 USD.

Dolar wznawia swoją dominację na FX. Indeks dolara wymazał niemal wszystkie spadki z wczoraj ( USDIDX: +0,3% ). Największe straty odnotowują utożsamiane z ryzykiem waluty antypodów ( AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,3% ). EURUSD testuje wsparcie przy 1,1600 (aktualnie: -0,3% do 1,1599).

Giełdy w Azji zanotowały w czwartek silne odbicie po ostatnich spadkach wywołanych konfliktem na Bliskim Wschodzie. Liderem wzrostów był południowokoreański KOSPI (aktualnie ok. +10%), zyskały też Nikkei 225 (ok. 1,9%), natomiast chiński HSCEI wrócił do spadków po pierwotnym odbiciu (ok. 0,5%).

Akcje Broadcom zyskują 4,7% w handlu po godzinach dzięki wynikom powyżej konsensusu (przychody 19,31 mld USD) i optymistycznym prognozom. Przychody z sektora AI skoczyły o 106%, a CEO prognozuje ponad 100 mld USD wpływów z chipów AI do 2027 roku. Mimo słabszych wyników oprogramowania infrastrukturalnego, popyt na dedykowane akceleratory dla gigantów takich jak Meta czy Google napędza wzrost spółki.

Wenezuelska państwowa spółka wydobywcza Minerven zawarła umowę na sprzedaż do 1000 kg złota typu dore (nieoczyszczonego) firmie handlowej Trafigura z przeznaczeniem na rynki amerykańskie. Porozumienie obejmuje transport kruszcu do rafinerii w USA i zostało wypracowane przy udziale Sekretarza Zasobów Wewnętrznych USA, Douga Burguma, podczas jego wizyty w Wenezueli.

Chiny ustaliły cel wzrostu PKB w 2026 w przedziale 4,5-5%. Ponadto deficyt budżetowy ma wynieść 4% PKB, a cel inflacyjny został ustawiony na poziomie 2%.

Rehn z EBC powiedział, że bank centralny musi podejść do kwestii szoku geopolitycznego na chłodno i nie podejmować pochopnych decyzji wokół stóp procentowych.

