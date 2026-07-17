Brytyjska kratka już niemodna❓Inwestorzy wyprzedają akcje legendarnego Burberry💎

Burberry (BRBY.UK) opublikowało wyniki za I kwartał (13 tygodni do końca czerwca), w których sprzedaż porównywalna (like-for-like) wzrosła o 5% r/r, po pierwszym od trzech lat kwartale wzrostu we wszystkich kategoriach produktowych. Mimo że wynik był zgodny z konsensusem (szacunki: +5,22%), akcje spadły nawet o 7,3% w Londynie, oddając cały dwudniowy wzrost wywołany wcześniejszym optymizmem po dobrych wynikach Richemont w Chinach i USA.
Reakcja "sell the news" nie jest w tym roku odosobniona — w maju spółka również dostarczyła wyniki zgodne z oczekiwaniami, a akcje spadły o ok. 6,5%, co pogłębiło roczny spadek do 14%. Widać powtarzający się wzorzec: rynek coraz bardziej wymaga nie tylko "stabilizacji", ale realnej akceleracji odbudowy marż.
Czym zajmuje się spółka?
Burberry to marka z ponad 165-letnią historią, znana głównie z wynalezienia gabardyny — wodoodpornej tkaniny opatentowanej w 1888 roku, z której powstał kultowy trencz zaprojektowany dla brytyjskich oficerów w I wojnie światowej. Charakterystyczna beżowo-czerwono-czarna krata, wprowadzona w 1924 roku jako podszewka płaszczy, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych (i najczęściej podrabianych) wzorów na świecie. To właśnie te dwa elementy — trencz i krata — budują dziedzictwo, które dziś ma stanowić fundament pod turnaround Schulmana, mimo słabszej wyceny na rynku.
Dlaczego akcje tracą, mimo dobrej sprzedaży
Źródło: Relacje Inwestorskie Burberry
Kluczowy problem to rozkład geograficzny i przyszła ścieżka marż, a nie sam headline sprzedaży:
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Region EMEIA (Europa/Bliski Wschód) zanotował spadek sprzedaży porównywalnej o 3% wobec oczekiwanych -2,33%, głównie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i spadku wydatków turystów, mimo że region ten to tylko ok. 2% sprzedaży Burberry.
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Azja-Pacyfik wzrosła słabiej niż zakładano (+3% vs. konsensus +6,66%), bo Japonia zanotowała mniej turystów z Chin.
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Analitycy Jefferies ostrzegają, że najważniejsze "łatwe" dźwignie poprawy zysków — redukcja zapasów, cięcie kosztów — są już za spółką, a dalsza odbudowa marż zależy wyłącznie od utrzymania przewagi sprzedaży like-for-like, co jest znacznie trudniejsze do zrealizowania.
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Bernstein podsumowuje to zwięźle: "Burberry Forward* działa. Wszystko teraz w rękach zarządu, by dodać wynikom pikanterii i rozmachu" — sugerując, że rynek czeka na coś więcej niż stabilizację.
Najlepiej zachowywał się rynek amerykański (+12% vs. oczekiwane +9,73%), a Korea Południowa (+11%) i Gen Z w Chinach dały pozytywne akcenty, ale nie zrekompensowały to obaw o Europę i wolniejszy niż zakładano wzrost w Azji.
* Burberry Forward" to strategia naprawcza CEO Joshuy Schulmana ogłoszona w listopadzie 2024 roku, mająca na celu odbudowę marki poprzez powrót do jej brytyjskich korzeni i kluczowych kategorii, jak odzież outdoorową i szale. Plan obejmuje program oszczędnościowy wart ok. 40 mln GBP, redukcję zapasów, korekty cenowe oraz optymalizację sieci sklepów i marketingu. Celem jest odbudowa przychodów do poziomu 3 mld GBP oraz przywrócenie marż i generowania gotówki po latach spadków sprzedaży i strat operacyjnych.
Wycena EV/EBITDA forward (Bloomberg, 5Y)
Wykres z Bloomberga pokazuje 12-miesięczny wskaźnik EV/EBITDA forward dla Burberry na przestrzeni 5 lat, z zaznaczoną średnią i pasmami odchylenia standardowego.
Obecny mnożnik 7,47x znajduje się istotnie poniżej 5-letniej średniej (8,66x) i tuż nad dolnym pasmem odchylenia standardowego (7,27x) — czyli spółka jest wyceniana relatywnie tanio względem własnej historii, mimo iż jeszcze w grudniu 2025/styczniu 2026 handlowała powyżej 12x, blisko górnego pasma. To odzwierciedla dwuletni rollercoaster: załamanie wyceny w 2024 do poziomów bliskich 6x podczas kryzysu i profit warningu, odbicie do szczytów 2025/26 na fali nadziei związanych z turnaroundem Schulmana, a teraz ponowną kompresję mnożnika w miarę jak rynek dyskontuje wolniejsze tempo dalszej poprawy marż. Źródło: Bloomberg Financial Lp
Obraz techniczny (wykres dzienny)
Na wykresie dziennym cena znajduje się w konsolidacji poniżej EMA50, EMA100 i EMA200 (odpowiednio 11,067 / 11,245 / 11,333), z RSI(14) na poziomie 43 — obszar neutralny z lekkim nastawieniem spadkowym, bez wyraźnego wyprzedania. Cena testuje dolne wsparcie w okolicy 10,27–10,53, a struktura przypomina szeroki range trwający od sierpnia 2025.
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