Bumech rośnie o 60% w 3 dni. Strategiczna szansa dla Polskiej spółki.

Polska firma zajmująca się sprzętem górniczym i pojazdami opancerzonymi wzrosła na dzisiejszej sesji o 20%. Co ważniejsze, jest to już trzecia sesja z rzędu, na której spółka notuje tak gigantyczne wzrosty. Tylko w ciągu ostatnich trzech sesji spółka wzrosła o 63%. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy spółka zanotowała zawrotne 270% wzrostu! Jaki jest tego powód?

Sentyment na spółkach zbrojeniowych stopniowo poprawiał się od wybuchu wojny. Jednak dla spółek z sektora zbrojeniowego sam sentyment nie jest wystarczający do wzrostów. Rynek oczekuje zamówień.

Dla Bumech moment na wzrosty nadszedł w zeszłym tygodniu. Spółka pod koniec tygodnia ogłosiła partnerstwo z południowoafrykańską firmą OTT Technologies. Partnerstwo będzie dotyczyło polonizacji i europeizacji produktów OTT.

OTT jest jednym z liderów produkcji pojazdów opancerzonych, specjalistycznych i wsparcia. Partnerstwo ma przede wszystkim dotyczyć pojazdów klasy MRAP. Mowa tu o modelach z rodziny „PUMA” oraz LM13. Program ma obejmować też pojazd bezpieczeństwa „BULLDOG”.

Partnerstwo przewidziane jest dla obszaru Europy Centralnej oraz Skandynawii, jednak nie jest wykluczone rozszerzenie obszaru współpracy w przyszłości. Obecnie umowa ma być zawarta do końca 2027 roku z opcją przedłużenia na okres dalszy w przypadku owocnej współpracy.

Jest to strategiczna ekspansja zarówno dla Bumech, jak i OTT.

OTT pozwoli to wejść na rynek Europejski oraz stać się jednym z dostawców NATO a Bumech może liczyc na udział w zyskach oraz “know-how”.

Umowa obejmuje między innymi:

Transfer technologii

Wsparcie w przygotowaniu linii produkcyjnych

Wsparcie w budowie łańcuchów dostaw

Montaż pojazdów i uzbrojenia z udziałem 70% komponentów europejskich

Pierwsze pojazdy demonstracyjne mają zjechać z linii montażowych w 2026 roku.

Pierwszym potencjalnym rynkiem zbytu dla produktów OTT w Europie będą przede wszystkim mniejsze państwa z ograniczonymi możliwościami produkcji pojazdów własnych i zakupu/utrzymania pojazdów cięższych. Takim rynkiem są np. państwa bałtyckie.

Możliwa jest też ograniczona ekspansja na rynki bardziej konkurencyjne, gdzie zdolności produkcyjne lokalnych dostawców nie będą w pełni wystarczające do pełnego zaspokojenia zamówień formacji mundurowych. Bumech i OTT mogą mieć nadzieję na wywieranie presji cenowej na swoich potencjalnych konkurentów.

Oczywiście jest jeszcze za wcześnie na konkretne wyliczenia, niemniej przy umowach na dostawy łącznie na poziomie od 100 do 200 pojazdów, wraz z umowami na utrzymanie i części zamienne, dodatkowe nowe przychody mogą sięgnąć setek milionów dolarów. Patrząc na zachowanie cen akcji możemy zauważyć, że rynek dyskontuje już przyszły mocny wzrost przychodów. Obecna kapitalizacja spółki wynosi ok. 420 mln złotych.

BMC.PL (D1)

Jak można zaobserwować na wykresie ceny spółki, nie jest to pierwszy raz kiedy notuje ona bardzo duże i gwałtowne wzrosty wycen. Warto jednak zauważyć, że po poprzedniej takiej sytuacji, dochodziło do wyraźnej długoterminowej korekty. Szczyt wszech czasów dla spółki przypadał na okres po wybuchu wojny na Ukrainie, na fali spekulacji odnośnie potencjalnego rozwoju wypadków i skali zamówień. O ile perspektywy spółki mogą wydawać się optymistyczne, w świetle tych wydarzeń - przy tak wysokiej zmieności należy zachować ostrożność.