Spółka tygodnia - Micron Technology (18.12.2025)

Micron Technology zaprezentował jeden z najmocniejszych raportów wynikowych w całym sektorze półprzewodników, wyraźnie przebijając oczekiwania rynku i potwierdzając, że obecny cykl na rynku pamięci wszedł w fazę wyjątkowo wysokiej rentowności. Wyniki za pierwszy kwartał fiskalny 2026 nie tylko pokazują skalę wzrostu przychodów, lecz przede wszystkim ujawniają jakościową zmianę w strukturze biznesu spółki, napędzaną boomem na sztuczną inteligencję oraz infrastrukturę centrów danych.
Kluczowe wyniki finansowe Q1 FY2026 (vs oczekiwania rynku):
-
Przychody: 13,64 mld USD wobec konsensusu 12,8–12,9 mld USD
-
EPS non-GAAP: 4,78 USD wobec oczekiwań 3,94 USD
-
EPS GAAP: 4,60 USD
-
Zysk netto GAAP: 5,24 mld USD
-
Marża brutto non-GAAP: 56,8%
-
Cash flow operacyjny: 8,41 mld USD
Już sam poziom przychodów potwierdza, że Micron funkcjonuje obecnie znacząco powyżej rynkowych założeń. Pobicia konsensusu rzędu 6–7% w przypadku spółki tej skali są rzadkością i jasno wskazują na bardzo silny popyt na pamięci DRAM i NAND. Kluczowym czynnikiem pozostają rozwiązania HBM, które stają się fundamentem infrastruktury AI oraz serwerów hyperscalerów i jednocześnie przesuwają miks sprzedaży w stronę produktów o najwyższej marżowości.
Jeszcze większe wrażenie robi dynamika zysków i rentowności. Micron nie tylko zwiększył skalę działalności, ale zrobił to przy wyraźnej poprawie efektywności operacyjnej. Marże powróciły w okolice historycznych szczytów cyklu pamięciowego, a wysoka dźwignia operacyjna sprawiła, że wzrost przychodów przełożył się na ponadproporcjonalny wzrost zysków. Jest to szczególnie istotne w kontekście wcześniejszych obaw rynku o trwałość poprawy marż w branży półprzewodników.
Dynamika wyników operacyjnych:
-
Przychody: +20,6% k/k, +56,7% r/r
-
Operating income non-GAAP: +62% k/k, +168% r/r
-
Zysk netto GAAP: +63,7% k/k, +180% r/r
-
EPS non-GAAP: +57,8% k/k, +167% r/r
-
Cash flow operacyjny: +46,8% k/k, +159% r/r
Tak silna poprawa wszystkich kluczowych pozycji rachunku wyników i przepływów pieniężnych potwierdza, że Micron znajduje się obecnie w najbardziej dochodowej fazie cyklu, w której skala i technologia zaczynają działać na korzyść spółki w sposób wykładniczy.
Na uwagę zasługuje również struktura segmentowa wzrostu. Choć to biznes związany z chmurą i centrami danych pozostaje głównym motorem napędowym, poprawa widoczna jest we wszystkich jednostkach operacyjnych. Rosnący udział produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak HBM3E i HBM4, w połączeniu z optymalizacją kosztów produkcji, pozwolił na wzrost średnich marż brutto w każdej jednostce biznesowej.
Przychody i rentowność segmentów:
-
Cloud Memory Business Unit: 5,28 mld USD, marża operacyjna 55%
-
Core Data Center Business Unit: 2,38 mld USD, wzrost +50,9% k/k, marża 51%
-
Mobile i Client Business Unit: 4,26 mld USD, wzrost +13,2% k/k, marża 54%
-
Automotive i Embedded Business Unit: 1,72 mld USD, wzrost ~20% k/k, marża 45%
Kulminacyjnym punktem raportu pozostaje forward guidance na drugi kwartał fiskalny 2026, który istotnie zmienia krótkoterminowe oczekiwania rynku wobec spółki.
Prognoza na Q2 FY2026:
-
Przychody: 18,7 mld USD
-
EPS non-GAAP: około 8,42 USD
-
Marża brutto non-GAAP: 67–68%
Tak ambitna prognoza wyraźnie przewyższa konsensus rynkowy i potwierdza, że popyt na pamięci, w szczególności HBM, pozostaje strukturalnie wyższy od podaży. Zarząd podkreśla, że moce produkcyjne HBM na cały rok fiskalny 2026 są w praktyce wyprzedane, co zapewnia wyjątkowo dobrą widoczność wyników w kolejnych kwartałach.
Micron zaprezentował raport, który łączy spektakularne pobicie oczekiwań, rekordową rentowność oraz bardzo agresywną prognozę. Spółka pokazuje, że obecny cykl pamięciowy ma charakter strukturalny i jest wspierany przez długoterminowy rozwój sztucznej inteligencji oraz infrastruktury danych. Pomimo ryzyk związanych z cyklicznością rynku, konkurencją oraz czynnikami geopolitycznymi, obecne fundamenty Micron wskazują na potencjał dalszego wzrostu wyników oraz możliwą ekspansję wyceny w kolejnych kwartałach.
Analia Rynkowa
Micron Technology jest dziś jedną z najciekawszych spółek w całym sektorze półprzewodników. Dane finansowe z ostatnich lat pokazują spółkę, która przeszła pełny cykl koniunkturalny. Po bardzo mocnym okresie w latach 2021–2022 nastąpiło głębokie załamanie w 2023 roku, kiedy nadpodaż pamięci i presja cenowa mocno uderzyły w wyniki. Micron wyszedł jednak z tego dołka szybciej i w lepszej kondycji niż w poprzednich cyklach, a obecna faza wzrostowa ma znacznie solidniejsze fundamenty.
Kluczowa różnica względem przeszłości polega na tym, że obecny wzrost nie opiera się wyłącznie na odbiciu cen pamięci DRAM i NAND. Tym razem głównym motorem popytu są strukturalne trendy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, centrów danych oraz nowej generacji infrastruktury obliczeniowej. To sprawia, że cykl pamięciowy zyskuje bardziej długoterminowy charakter i jest mniej zależny od krótkotrwałych wahań popytu konsumenckiego.
Od strony wynikowej Micron znajduje się dziś w jednej z najlepszych sytuacji w swojej historii. Przychody kwartalne wzrosły z około 4–5 mld USD w dołku cyklu w 2023 roku do 13,64 mld USD w pierwszym kwartale fiskalnym 2026. Tempo wzrostu sprzedaży pozostaje bardzo wysokie, a jednocześnie spółka znacząco poprawiła rentowność. Marża operacyjna odbiła z poziomów ujemnych do około 45%, a zysk netto osiągnął rekordowe poziomy. Skala EBITDA pokazuje, jak silna dźwignia operacyjna pojawiła się wraz z odbudową popytu i zmianą struktury sprzedaży.
Ta poprawa nie jest jednorazowa ani czysto cykliczna. Micron sprzedaje dziś coraz więcej zaawansowanych i wysokomarżowych produktów, takich jak pamięci HBM oraz nowoczesne rozwiązania DRAM przeznaczone do centrów danych i zastosowań AI. To segmenty o wysokich barierach wejścia, ograniczonej liczbie dostawców i długoterminowych kontraktach, co czyni przychody bardziej przewidywalnymi i odpornymi na krótkoterminowe spowolnienie gospodarcze. Dzięki temu spółka jest dziś znacznie mniej podatna na gwałtowne załamania cyklu niż kilka lat temu.
Z punktu widzenia całej branży pamięci istotne jest również to, że obecny cykl rozpoczął się po bardzo głębokim „oczyszczeniu” rynku. W 2023 roku producenci mocno ograniczyli inwestycje, zmniejszyli zapasy i zdyscyplinowali podaż. W efekcie popyt napędzany przez AI trafia dziś na rynek, który nie jest zalany nadmiarem mocy produkcyjnych. To sprzyja utrzymaniu wysokich cen i marż przez dłuższy czas i zwiększa szanse, że obecna faza wzrostowa będzie bardziej rozciągnięta niż w przeszłości.
Z perspektywy rynkowej akcje Microna w ostatnich miesiącach zachowują się lepiej niż szerokie indeksy amerykańskie i coraz częściej porównywane są do liderów trendu AI, takich jak NVIDIA. Inwestorzy zaczynają postrzegać Microna jako jednego z nielicznych „czystych” beneficjentów boomu AI w segmencie pamięci. Jednocześnie wycena, choć znacząco wyższa niż w dołku cyklu, wciąż pozostaje relatywnie atrakcyjna na tle producentów GPU, co sugeruje, że część potencjału wynikającego z dalszego wzrostu zysków może nie być jeszcze w pełni zdyskontowana w cenie akcji.
Równie dobrze wygląda sytuacja finansowa spółki. Micron utrzymuje komfortową płynność, a struktura zadłużenia pozostaje pod kontrolą, co daje dużą elastyczność w finansowaniu dalszego rozwoju. To szczególnie ważne w branży półprzewodników, gdzie przewaga technologiczna wymaga ciągłych, wysokich inwestycji, a słabszy bilans potrafi szybko stać się ograniczeniem strategicznym.
Prognozy przychodów na najbliższe lata
Micron Technology wchodzi w kolejny etap swojego rozwoju z mocną pozycją w segmencie pamięci półprzewodnikowych i rosnącym znaczeniem w obszarze AI oraz centrów danych.
Popyt na pamięci wykorzystywane w AI i centrach danych powinien nadal rosnąć, nawet jeśli bardziej cykliczne segmenty, takie jak PC czy smartfony, będą rozwijać się wolniej. Ograniczona podaż i wysokie bariery wejścia w segmencie HBM sprzyjają utrzymaniu ponadprzeciętnych marż. Jednocześnie poprawa jakości biznesu i stabilniejsza struktura finansowa zwiększają odporność spółki i sprzyjają dalszemu wzrostowi wartości.
Prognozy przychodów wskazują na dalszą, stabilną ekspansję, wspieraną przez trwałe trendy strukturalne, rosnący udział zaawansowanych pamięci DRAM i HBM oraz produktów dla centrów danych i infrastruktury AI. Nawet w wariancie bardziej konserwatywnym sprzedaż pozostaje w trendzie wzrostowym, co pokazuje odporność spółki na wahania cyklu konsumenckiego i typowe wahania cen pamięci.
Różne scenariusze wzrostu odzwierciedlają potencjał rynku i dynamikę inwestycji w infrastrukturę AI. Wariant optymistyczny zakłada szybszą ekspansję w miarę zwiększania się wolumenu i utrzymania korzystnego miksu produktowego, natomiast scenariusz bazowy przewiduje równomierny wzrost przy stabilnej rentowności. Kluczowe pozostają przewaga technologiczna Micron, wysoka bariera wejścia w segmentach HBM i DRAM oraz długoterminowe kontrakty z hyperscalerami i operatorami centrów danych.
Spojrzenie na wycenę
Przy ocenie wyceny Micron Technologies wykorzystaliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Pragniemy podkreślić, że przedstawiona analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani dokładnej wyceny akcji.
Model opiera się na założeniu dynamicznego wzrostu przychodów, głównie dzięki segmentom pamięci DRAM i NAND, które stanowią fundament działalności spółki. W początkowej fazie prognozy tempo wzrostu jest szczególnie wysokie, napędzane rosnącym zapotrzebowaniem na zaawansowane rozwiązania pamięciowe, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, centrów danych oraz urządzeń mobilnych.
Perspektywy dalszego rozwoju wspierają innowacje technologiczne, w tym wprowadzanie kolejnych generacji pamięci, które zwiększają wydajność i funkcjonalność produktów Micron. Jednocześnie branża pamięci półprzewodnikowych pozostaje wysoce cykliczna, a wahania popytu oraz presja konkurencyjna ze strony głównych graczy, takich jak Samsung czy SK Hynix, stanowią istotne czynniki ryzyka mogące wpływać na stabilność przychodów i marż spółki.
W modelu wyceny przyjęto koszt kapitału (WACC) na poziomie 10% przez cały okres prognozy, uwzględniając specyfikę sektora oraz umiarkowany poziom zadłużenia spółki Micron. Zakładamy także, że wartość rezydualna zostanie oparta na konserwatywnym tempie wzrostu przychodów, oszacowanym na poziomie 2%.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wycena Micron Technology Inc została oszacowana na poziomie 301,09 USD za akcję, co oznacza przewyższenie w stosunku do bieżącej ceny rynkowej wynoszącej 255,55 USD. Obecna sytuacja i prognozy potwierdzają, że Micron Technology zajmuje wyjątkowo korzystne miejsce w cyklu branży półprzewodnikowej. Spółka łączy w sobie klasyczne cechy odbicia koniunkturalnego z długoterminowym trendem wzrostowym napędzanym przez rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych centrów danych.
Jednocześnie należy pamiętać o cyklicznym charakterze rynku oraz presji konkurencyjnej ze strony głównych graczy, co może wpływać na krótkoterminową zmienność wyników i wyceny. Analiza wyceny w szerszym kontekście pozwala połączyć fundamenty finansowe spółki z trendami rynkowymi oraz jej potencjałem technologicznym.
