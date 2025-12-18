PULS GPW: WIG20 idzie pod prąd europejskiego sentymentu

Najważniejsze wnioski KNF ogłasza nowe regulacje odnośnie dywidend

Czwartkowa sesja na Warszawskim parkiecie idzie pod prąd nastrojom w Europie. Mimo wyraźnych wzrostów na całym kontynencie główny indeks GPW spada. Kontrakty na WIG20 przeceniają się w okolicy południa o ok. 0,8%. Inwestorom z Polski i zagranicy nie brakuje odczytów i wiadomości do wyceny. KNF podjął decyzje o maksymalnych dywidendach. Maksymalna dywidenda dla banków to 75% zysku, dla ubezpieczycieli pozostaje ona na poziomie 100%. Limit będzie działał z zastrzeżeniem, że wskaźnik niespłacanych kredytów w portfolio banków nie może być większy niż 5%.

Rząd zatwierdził nowe taryfy dystrybucji energii elektrycznej. Przedstawicielka URE komunikuje, że ceny dla gospodarstw domowych mają wzrosnąć o ok.3% a dla biznesów o ponad 9%. Dane Makroekonomiczne: GUS udostępnił dziś szeroki pakiet odczytów dotyczących przemysłu, produkcji i zatrudnienia w Polsce: Sytuacja przemysłu okazała się gorsza od prognoz rynku. Produkcja zarówno w przemyśle, jak i w branży konstrukcyjno-montażowej spadła i to wyraźnie poniżej oczekiwań. Produkcja spadła z 3,3% do -1,1% wobec oczekiwań na poziomie 2,4%.

Lepiej wypadł rynek pracy. Rocznie zatrudnienie spadło o 0,8% wobec oczekiwanych 0,9%, a wynagrodzenia wzrosły o 7% wobec oczekiwanych 6,4% W20 (D1) Źródło: xStation5 Cena na wykresie przedłuża korektę spadkową, oddalająć się od szytu na poziomie 3151 punktów. Kurs znajduje się w kluczowym punkcie, kupujacy muszą obronić poziom FIBO 0, poprzedni szczyt, aby zapobiec dalszej przecenie. Wiadomości ze spółek: Santander Polska (SPL.PL) - Bank otrzymał zgodę regulatora KNF na fuzję z Erste Group Bank.

Energa (ENG.PL) - KNF złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w obrocie akcjami Energa.

Tauron (TPE.PL) - Po wycenie wypływu nowych taryf energii elektrycznej, spółka zadecydowała się na odpis o wartości 160 mln złotych. Akcje spółki spadają o ponad 4%.

PGE (PGE.PL) - Spółka identyfikuje potencjalną stratę w obrocie na skutek nowych taryf cenowych na poziomie ok. 560 mln złotych. Spółka traci ponad 3%.

KGHM (KGH.PL) - Polski lider górnictwa miedzi prognozuje sprzedaż na poziomie 594,7 tyś ton w 2026 roku, inwestycje mają wynieść 4,1 miliarda złotych. Spółka traci niecałe 2% wyceny.

BioMaxima (BMX.PL) - Biuro maklerskie obniża cenę docelową spółki.

Synthaverse (SVE.PL) - Spółka otrzymuje pozytywną rekomendacje biura maklerskiego.

Creotech Instruments (CRI.PL) - Spółka otrzymuje pozytywną rekomendacje banku inwestycjnego.

Kęty (KTY.PL) - Gruba publikuje prognoze wgl. Której ma osiągnić 636 mln złotych zysku netto oraz EBITDA na poziomie 1,11 mln złotych. Jest to wzrost o ok. 10% względem poprzedniego roku. Wydatki inwestycjne mają osiągnać 314 mln zł. Spółka traci ponad 2%.



