Ceny ropy zyskują, gdy werbalne interwencje polityków ścierają się rzeczywistością📌

- Ropa (OIL) rośnie o 3,50% do 90 USD, a WTI o 4,50% do 87 USD
- Silny wzrost cen po nowych atakach na statki handlowe w Cieśninie Ormuz
- Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny i ostrzegł statki przed zbliżaniem się
- Siły USA przejęły statek pod banderą Iranu, zwiększając ryzyko eskalacji
- Teheran może nie wziąć udziału w kolejnej rundzie rozmów z USA w Pakistanie
- Obecne zawieszenie broni USA–Iran wygasa w środę, brak pewności co do przedłużenia
- Ruch w Ormuz pozostaje znacząco ograniczony, co podtrzymuje presję na globalne dostawy energii
- ZEA rozważają wsparcie finansowe ze strony USA w obliczu ryzyka dla eksportu ropy i przepływów dolarowych
Ceny ropy odbijają po weekendzie, (OIL) rośnie o 3,50% do poziomu 90 USD, podczas gdy WTI zyskuje 4,50% do 87 USD. Obawy rynków powróciły, a ryzyko ponownych poważniejszych zakłóceń na Bliskim Wschodzie wzrosło. Początkowo ceny zyskiwały znacznie mocniej po atakach na statki handlowe w Cieśninie Ormuz, nowych groźbach Iranu wobec żeglugi oraz przejęciu irańskiego statku przez siły USA. Choć później ceny częściowo się cofnęły z dziennych maksimów.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się pogorszyła po krótkim okresie optymizmu. Iran wycofał się z wcześniejszych sygnałów o otwarciu cieśniny, obwiniając trwającą blokadę morską USA, a negocjacje dotyczące zawieszenia broni stają się coraz bardziej kruche. Teheran zasugerował, że może nie wziąć udziału w kolejnej rundzie rozmów w Pakistanie, oskarżając USA o nierealistyczne żądania, a obecne dwutygodniowe zawieszenie broni wygasa w środę. Brak wyraźnego postępu dyplomatycznego i rosnąca presja militarna sprawiają, że inwestorzy zaczynają traktować region jako trwałe źródło ryzyka geopolitycznego, a nie tylko chwilowy szok informacyjny.
Dla rynków kluczowe znaczenie ma już nie tylko retoryka, ale realny wpływ na przepływy energii, zaufanie do żeglugi oraz stabilność finansową w regionie Zatoki. Ruch statków przez Ormuz pozostaje znacznie poniżej normy, ceny paliw rosną globalnie, a niektóre rządy zaczynają sięgać po rezerwy lub wprowadzać środki oszczędnościowe. Pojawiają się także sygnały, że państwa Zatoki przygotowują się na dłuższe zakłócenia — ZEA rozważają opcje wsparcia finansowego, a nawet możliwość wykorzystania alternatywnych walut w handlu ropą w scenariuszu stresowym. Na ten moment poziomy OIL w okolicach 90 USD i WTI przy 87 USD pokazują, że sytuacja na rynku ropy pozostaje w napięciu, jednak nadzieje na rozwiązanie konfliktu nadal są znaczące.
