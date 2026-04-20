Ceny ropy zyskują, gdy werbalne interwencje polityków ścierają się rzeczywistością📌

Ceny ropy odbijają po weekendzie, (OIL) rośnie o 3,50% do poziomu 90 USD, podczas gdy WTI zyskuje 4,50% do 87 USD. Obawy rynków powróciły, a ryzyko ponownych poważniejszych zakłóceń na Bliskim Wschodzie wzrosło. Początkowo ceny zyskiwały znacznie mocniej po atakach na statki handlowe w Cieśninie Ormuz, nowych groźbach Iranu wobec żeglugi oraz przejęciu irańskiego statku przez siły USA. Choć później ceny częściowo się cofnęły z dziennych maksimów.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się pogorszyła po krótkim okresie optymizmu. Iran wycofał się z wcześniejszych sygnałów o otwarciu cieśniny, obwiniając trwającą blokadę morską USA, a negocjacje dotyczące zawieszenia broni stają się coraz bardziej kruche. Teheran zasugerował, że może nie wziąć udziału w kolejnej rundzie rozmów w Pakistanie, oskarżając USA o nierealistyczne żądania, a obecne dwutygodniowe zawieszenie broni wygasa w środę. Brak wyraźnego postępu dyplomatycznego i rosnąca presja militarna sprawiają, że inwestorzy zaczynają traktować region jako trwałe źródło ryzyka geopolitycznego, a nie tylko chwilowy szok informacyjny.

Dla rynków kluczowe znaczenie ma już nie tylko retoryka, ale realny wpływ na przepływy energii, zaufanie do żeglugi oraz stabilność finansową w regionie Zatoki. Ruch statków przez Ormuz pozostaje znacznie poniżej normy, ceny paliw rosną globalnie, a niektóre rządy zaczynają sięgać po rezerwy lub wprowadzać środki oszczędnościowe. Pojawiają się także sygnały, że państwa Zatoki przygotowują się na dłuższe zakłócenia — ZEA rozważają opcje wsparcia finansowego, a nawet możliwość wykorzystania alternatywnych walut w handlu ropą w scenariuszu stresowym. Na ten moment poziomy OIL w okolicach 90 USD i WTI przy 87 USD pokazują, że sytuacja na rynku ropy pozostaje w napięciu, jednak nadzieje na rozwiązanie konfliktu nadal są znaczące.