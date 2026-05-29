📆Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (29.05.2026)

Globalne rynki rozpoczynają nowy tydzień w otoczeniu kluczowych rozstrzygnięć makroekonomicznych oraz gasnących, choć wciąż żywych emocji geopolitycznych. Inwestorzy na wszystkich rynkach żywią nadzieję, że zawieszenie broni między USA a Iranem okaże się trwałe, co już częściowo uspokoiło nastroje. Poprzedni tydzień przyniósł ugruntowanie poziomów na amerykańskich indeksach, natomiast w tym tygodniu optymizm ten zostanie zweryfikowany poprzez kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy (NFP), odczyty inflacyjne w strefie euro oraz kolejne raporty finansowe technologicznych liderów. W obliczu tych wydarzeń inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na EURUSD, US500 oraz Złoto (GOLD).

EURUSD

Ten tydzień przyniesie fundamentalne dane kluczowe dla Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej. Kalendarz makro dla gospodarki amerykańskiej oraz europejskiej jest mocno przeładowany, jak zawsze na początku nowego miesiąca. We wtorek poznamy wstępny szacunek inflacji CPI dla strefy euro za maj. Prognozy zakładają przyspieszenie wskaźnika HICP do 3,2% r/r (z 3,0% w kwietniu) oraz wzrost inflacji bazowej do 2,3%. Warto jednak pamiętać, że wstępne odczyty dla poszczególnych gospodarek przyniosły wyniki wyraźnie niższe od oczekiwań, co było związane z ostatecznym, sporym cofnięciem cen ropy naftowej w maju. Jeśli inflacja w strefie euro odnotowałaby nieoczekiwany spadek, rynek zacznie wątpić w niemal pewną podwyżkę stóp procentowych w strefie euro, która jest obecnie w pełni wyceniona.

Po drugiej stronie Atlantyku kluczowa będzie seria odczytów: poniedziałkowy indeks ISM dla przemysłu (oczekiwany wzrost do 53,0), wtorkowy raport JOLTS oraz piątkowy, comiesięczny raport z rynku pracy, czyli NFP. Prognozy zakładają solidny wzrost zatrudnienia o 95 tys. miejsc pracy i utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 4,3%. Jeśli amerykański rynek pracy potwierdzi swoją strukturalną odporność, a europejska inflacja zaskoczy w jedną lub drugą stronę, zmienność na EURUSD może podskoczyć. Ostatecznie jednak głównym czynnikiem cenotwórczym dla pary jest obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie.

US500

Amerykański indeks szerokiego rynku notował niemal codziennie nowe historyczne szczyty, nawet pomimo skróconego poprzedniego tygodnia na Wall Street. Wygląda na to, że inwestorzy uznali ryzyka geopolityczne związane z blokadą Cieśniny Hormuz za niemal rozwiązane i w pełni skupiają się na twardych danych gospodarczych, informacjach dotyczących kluczowych spółek technologicznych, jak również na szykującym się największym IPO w historii, czyli spółki SpaceX należącej do Elona Muska.

Z perspektywy kalendarza makro ważne będą dane z rynku pracy oraz indeksy aktywności gospodarczej (ISM dla przemysłu w poniedziałek i dla usług w środę), które pokażą, czy gospodarka USA rzeczywiście utrzymuje wysokie obroty, wspierając tym samym wysokie wyceny akcji.

To jednak nie wszystko, gdyż czeka nas dogrywka sezonu wyników. Co ważniejsze, swoje raporty będą prezentować kluczowe spółki technologiczne. W tym tygodniu wyniki finansowe opublikują technologiczni giganci o ogromnym znaczeniu dla indeksu: Broadcom, Crowdstrike, Hewlett Packard Enterprise (HPE) oraz Palo Alto Networks. Sektor technologiczny, napędzany rewolucją AI i wydatkami na infrastrukturę sieciową, dyktuje warunki rynkowe. Historycznie nawet drobne rozczarowania w prognozach spółek powiązanych z sektorem chipów wywoływały potężne korekty. Przy obecnych rekordowych poziomach US500 margines błędu dla raportujących firm jest minimalny.

Złoto (GOLD)

Złoto wkracza w nowy miesiąc z nieco gorszej pozycji. Za nami trzy miesiące spadków, choć jednocześnie udało się inwestorom podbić kurs z ponad dwumiesięcznych minimów. Złoto jest obecnie ponownie bardzo wrażliwe na oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA, dlatego podobnie jak w przypadku dolara będzie reagować na dane dotyczące aktywności gospodarczej oraz na dane dotyczące rynku pracy. Jeśli wzrost zatrudnienia będzie solidny, może to oznaczać gotowość amerykańskiej gospodarki na podwyżki. Z drugiej strony problemy na rynku pracy mogą oznaczać potencjał do obniżek w przypadku szybkiego rozwiązania sytuacji na Bliskim Wschodzie. Warto jednak pamiętać, że wciąż ogromną niewiadomą jest komunikacja ze strony Kevina Warsha, który odbędzie swoją pierwszą konferencję prasową jako szef Fed dopiero w drugiej połowie czerwca. Obecnie rynek wycenia prawdopodobieństwo jednej podwyżki do końca tego roku na 60%, ale niemal jedną pełną do połowy przyszłego roku. Brak problemów inflacyjnych będzie oznaczać brak perspektyw na podwyżki i wsparcie dla rynku metali szlachetnych.

Kruszec wkracza w ten tydzień w stanie podwyższonej wrażliwości na amerykańskie stopy procentowe oraz rentowności obligacji skarbowych, reagując jednocześnie na uspokojenie nastrojów politycznych.