Chevron i ExxonMobil biją oczekiwania analityków i zyskują przed sesją 📄

Raport kwartalny Chevron

Skorygowany EPS: 2,51 USD (szacunki: 2,40 USD)

2,51 USD (szacunki: 2,40 USD) Przychody i inne dochody : 50,67 mld USD (szacunki: 49,34 mld USD)

: 50,67 mld USD (szacunki: 49,34 mld USD) Zysk na rynku wy偶szego szczebla : 4,59 mld USD (szacunki: 4,35 mld USD)

: 4,59 mld USD (szacunki: 4,35 mld USD) Zarobki ni偶szego szczebla : 595 mln USD

: 595 mln USD Przep艂ywy pieni臋偶ne z dzia艂alno艣ci operacyjnej : 9,78 mld USD

: 9,78 mld USD 艢wiatowa produkcja: 3 364 tys. bary艂ek ekwiwalentu ropy dziennie (szacunki: 3 278 mln boe/d)

Chevron odnotowa艂 w trzecim kwartale 2024 r. zysk w wysoko艣ci 4,5 mld USD (2,48 USD rozwodnionego zysku na akcj臋), co oznacza spadek z 6,5 mld USD (3,48 USD rozwodnionego zysku na akcj臋) w analogicznym kwartale ubieg艂ego roku. Spadek by艂 spowodowany ni偶szymi mar偶ami na sprzeda偶y produkt贸w rafinacji, ni偶szymi realizacjami oraz brakiem korzystnych efekt贸w podatkowych i walutowych z poprzedniego roku. Niemniej jednak firma osi膮gn臋艂a rekordowy zwrot got贸wki dla akcjonariuszy, wyp艂acaj膮c 7,7 mld USD w formie dywidend i odkupu akcji.

Prezes Mike Wirth podkre艣li艂 strategiczne osi膮gni臋cia Chevronu, w tym uruchomienie kluczowych projekt贸w w ameryka艅skiej Zatoce Meksyka艅skiej, kt贸re maj膮 zwi臋kszy膰 produkcj臋 do 300 000 bary艂ek ekwiwalentu ropy netto dziennie do 2026 roku. Produkcja w basenie permskim ustanowi艂a kolejny rekord, przyczyniaj膮c si臋 do 7% wzrostu 艣wiatowej produkcji ekwiwalentu ropy naftowej netto w por贸wnaniu z rokiem ubieg艂ym. Chevron optymalizuje r贸wnie偶 swoje portfolio, sprzedaj膮c aktywa kanadyjskie o warto艣ci 6,5 mld USD i planuj膮c zbycie aktyw贸w niezwi膮zanych z podstawow膮 dzia艂alno艣ci膮 o warto艣ci 10-15 mld USD do 2028 roku. Dzia艂ania firmy w zakresie redukcji koszt贸w maj膮 na celu osi膮gni臋cie 2-3 miliard贸w dolar贸w oszcz臋dno艣ci strukturalnych do 2026 roku.

Chevron zyskuje 2,20% w notowaniach przed otwarciem sesji do 152 USD za akcj臋.

Raport kwartalny ExxonMobil

Skorygowany EPS : 1,92 USD (szacunki: 1,87 USD)

: 1,92 USD (szacunki: 1,87 USD) Ca艂kowite przychody i inne dochody : 90,028 mld USD (szacunki: 87,15 mld USD)

: 90,028 mld USD (szacunki: 87,15 mld USD) Produkcja : 4 582 tys. bary艂ek ekwiwalentu ropy dziennie (szacunki: 4 522 KOEBD)

: 4 582 tys. bary艂ek ekwiwalentu ropy dziennie (szacunki: 4 522 KOEBD) Przepustowo艣膰 rafinerii : 3 985 tys. bary艂ek dziennie (szacunki: 3 871 kbd)

: 3 985 tys. bary艂ek dziennie (szacunki: 3 871 kbd) Ca艂oroczne wydatki kapita艂owe : Prognozowane na ok. 28 mld USD (szacunki: 24,8 mld USD)

: Prognozowane na ok. 28 mld USD (szacunki: 24,8 mld USD) Wydatki korporacyjne i finansowe w 4 kw: Oczekuje si臋, 偶e wynios膮 od 300 do 500 mln USD.

Exxon Mobil zaraportowa艂 solidne zyski za trzeci kwarta艂 2024 r. w wysoko艣ci 8,6 mld USD, czyli 1,92 USD na akcj臋, nap臋dzane wysok膮 wydajno艣ci膮 operacyjn膮 i oszcz臋dno艣ciami koszt贸w. Firma osi膮gn臋艂a rekordow膮 produkcj臋 na poziomie 3,2 miliona bary艂ek dziennie, najwy偶sz膮 od ponad 40 lat, i znacznie zwi臋kszy艂a sprzeda偶 produkt贸w o wysokiej warto艣ci. Od pocz膮tku roku Exxon osi膮gn膮艂 zysk w wysoko艣ci 26,1 mld USD, pomimo trudno艣ci zwi膮zanych ze s艂abszymi mar偶ami rafineryjnymi i cenami gazu ziemnego w por贸wnaniu z wysokimi poziomami z ubieg艂ego roku. Dyrektor generalny Darren Woods podkre艣li艂 transformacj臋 ca艂ej firmy, kt贸ra zwi臋kszy艂a jej rentowno艣膰 i przynios艂a strukturalne oszcz臋dno艣ci koszt贸w w wysoko艣ci 11,3 mld USD od 2019 roku. Exxon og艂osi艂 r贸wnie偶 4% wzrost kwartalnej dywidendy, co oznacza 42 kolejne lata wzrostu dywidendy.

Wyniki wydobywcze zosta艂y wzmocnione przez rekordow膮 produkcj臋 z aktyw贸w w Gujanie i basenie permskim. Sp贸艂ka stan臋艂a jednak w obliczu wyzwa艅 zwi膮zanych ze zbyciem niestrategicznych aktyw贸w i wy偶szymi kosztami amortyzacji.

Exxonmobil zyskuje 1,45% w notowaniach przed otwarciem sesji do 118,45 USD za akcj臋.

