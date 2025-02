Chevron zapowiada ponad 15% zwolnienia

Chevron (CVX.US) zapowiedział, że przeprowadzi znaczną redukcję zatrudnienia, która obejmie ok. 15-20% zatrudnionych. W efekcie wyniesie to ok. 6-8 tys. pracowników. Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli spółki ruch ten jest częścią strategii ograniczania kosztów i stanowi krok do poprawy generowania wyższych przepływów pieniężnych, a nie stanowi sygnału o problemach spółki.

W ciągu ostatnich 2 lat spółka mocno skupiała się na poprawie przepływów pieniężnych do akcjonariuszy. Przeprowadzony przez Chevron skup akcji własnych wyniósł ok. 30 mld $, zmniejszając liczbę akcji o ok. 10%. Spółka też przyspieszyła od 2020 r. tempo wzrostu dywidendy, a przy obecna kwartalna dywidenda na poziomie 1,71 $ implikuje 4,4% stopę dywidendy.

Notowania Chevron zareagowały lekką obniżką na zapowiedź firmy sięgającą ok. 1,6%. Tym samym notowania zbliżyły się do strefy wsparcia na poziomie 155 $. Linia łacząca dotychczasowe lokalne dołki wskazuje na mocniejsze wsparcie na poziomie 151 $ dodatkowo wzmocnione przez górne ograniczenie konsolidacji z października 2024 r. Źródło: xStation