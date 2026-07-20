Chińska ofensywa AI nabiera rozpędu. Alibaba rzuca wyzwanie OpenAI i Anthropic

Poranna premiera Kimi K3 od Moonshot AI była wyraźnym sygnałem, że chiński wyścig o dominację w sztucznej inteligencji nabiera tempa. Dzisiejsza sesja pokazuje, że nie był to odosobniony przypadek, a początek kolejnej fali informacji, które ponownie kierują uwagę inwestorów na chiński sektor technologiczny. Więcej informacji o premierze Kimi K3 mogą państwo przeczytać pod tym linkiem - https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/wiadomosci-rynkowe/kolejny-deepseek-nadchodzi-moonshot-ai-zwieksza-presje-na-gigantow-sztucznej-inteligencji

Akcje Alibaba zyskują prawie 4% w handlu przed sesją po zapowiedzi nowego flagowego modelu Qwen 3.8 Max. Spółka przekonuje, że jej najnowszy model ustępuje jedynie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniom dostępnym obecnie na rynku, a deweloperzy już teraz mogą korzystać z niego za pośrednictwem platformy Qoder. Premiera nastąpiła niemal natychmiast po debiucie Kimi K3, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się rywalizacja pomiędzy największymi chińskimi firmami rozwijającymi modele językowe. Branżowi eksperci spodziewają się, że w kolejnych miesiącach na rynek trafi jeszcze więcej zaawansowanych modeli AI, co tylko zwiększy konkurencję zarówno w Chinach, jak i na rynkach międzynarodowych.

To zmienia również sposób, w jaki inwestorzy patrzą na cały sektor. Przez długi czas rozwój sztucznej inteligencji był postrzegany przede wszystkim przez pryzmat amerykańskich liderów, takich jak OpenAI, Anthropic czy Google. Chińskie firmy pozostawały w cieniu, a dodatkowo wielu uczestników rynku zakładało, że ograniczenia eksportowe dotyczące najbardziej zaawansowanych układów scalonych skutecznie spowolnią ich rozwój. Ostatnie miesiące pokazują jednak zupełnie inny obraz. DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba i pozostali gracze udowadniają, że chiński ekosystem AI rozwija się niezwykle dynamicznie, a kolejne modele coraz częściej są zestawiane z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na świecie.

Najciekawsze jest jednak to, że chińskie firmy nie próbują już przekonać rynku wyłącznie do swoich możliwości technologicznych. Coraz wyraźniej budują narrację opartą na relacji jakości do ceny. Ich celem jest pokazanie, że są w stanie oferować modele porównywalne z rozwiązaniami OpenAI, Anthropic czy Google, jednocześnie znacząco obniżając koszt korzystania z zaawansowanej sztucznej inteligencji. Taki model konkurencji nie jest zresztą nowością dla chińskiego sektora technologicznego. Podobny schemat rynek obserwował wcześniej w branży samochodów elektrycznych, elektroniki użytkowej czy e-commerce, gdzie chińskie firmy skutecznie zdobywały udziały rynkowe, oferując produkty o coraz wyższej jakości przy znacznie bardziej konkurencyjnych cenach.

To właśnie ten element zaczyna przyciągać uwagę Wall Street. Artykuły publikowane w ostatnich dniach przez amerykańskie media finansowe coraz częściej wskazują, że kolejne chińskie modele mogą zmienić sposób postrzegania całego rynku AI. Do niedawna dominowało przekonanie, że stworzenie modelu światowej klasy wymaga praktycznie nieograniczonego dostępu do najnowocześniejszych chipów oraz miliardowych inwestycji w infrastrukturę. Chińskie firmy próbują udowodnić, że przyszłość rynku AI nie będzie należała wyłącznie do tych, którzy dysponują największą mocą obliczeniową, ale również do tych, którzy potrafią dostarczyć porównywalne możliwości w znacznie niższej cenie.

Dzisiejsze wzrosty Alibaba są więc czymś więcej niż reakcją na zapowiedź kolejnego modelu AI. Rynek zaczyna dostrzegać szerszy trend, w którym Chiny przestają być wyłącznie uczestnikiem globalnego wyścigu o dominację w sztucznej inteligencji, a stają się jednym z jego głównych motorów. Jeżeli kolejne premiery potwierdzą dotychczasowy kierunek rozwoju, rynek może wkrótce przestać zadawać pytanie, czy chińskie firmy są w stanie dogonić Zachód. Znacznie ważniejsze stanie się to, jak dużą część globalnego rynku AI będą w stanie przejąć dzięki rozwiązaniom oferującym porównywalne możliwości przy zdecydowanie niższych kosztach.

Źródło: xStation5