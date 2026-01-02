Chińskie akcje mocno w górę 📈Euforia na CHN.cash

Kontrakty na chiński indeks akcji, notowanych w Hong Kongu notują dziś ponad 3% wzrost i wracają w okolice 9150 punktów, odbijając od średniej EMA200 i rosnąc powyżej EMA50 (pomarańczowa linia). Widać, że na początku roku rynki wschodzące (EM) na czele z Chinami radzą sobie świetnie, wobec oczekiwanego osłabienia indeksu dolara i trendu wspierającego dywersyfikację poza 'drogie' akcje z Wall Street.

Kurs akcji chińskiego Baidu wzrósł o ponad 9%, a jednostka spółki, zajmująca się chipami (Biren) zadebiutowała na giełdzie w Szanghaju, notując ok. 400% wzrost na debiucie. Teraz inwestorzy zwracają uwagę, czy debiut spółki Kunluxin może powtórzyć ten sukces. Szeroki benchmark akcji technologicznych z Chin wzrósł o ponad 4%, a wzrosty napędzał chiński BigTech: Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi, czy Billibili.

CHN.cash (interwał D1)

Patrząc na wykres kontraktów na Hang Seng (CHN.cash) widzimy bardzo mocny powrót do trendu wzrostowego, lecz obecny poziom wciąż może okazać się silnym poziomem oporu, wobec górnej granicy kanału spadkowego i średniej EMA50 (pomarańczowa linia), na dziennym interwale. Wsparcie znajduje się w okolicach 8850 punktów (poprzednie reakcje cenowe, EMA200), a opór w przedziale 9150 - 9200 punktów. Wzrost powyżej może potencjalnie otworzyć indeksowi drogę do testu 10000 punktów w I połowie 2026 roku.

Źródło: xStation5