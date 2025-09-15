Chiny wskazują na naruszenie prawa antymonopolowego przez Nvidię. US100 traci

Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Chiny mają w dalszym ciągu badać sprawę Nvidii w sprawie naruszenia prawa antymonopolowego, wskazując, że spółka jest winna stawianym zarzutom. Państwowa administracja regulatora rynku (SAMR) uruchomiła śledztwo wokół amerykańskiego giganta pod kątem podejrzenia o monopolizowanie rynku i dyskryminację chińskich przedsiębiorstw, szczególnie dotyczące przejęcia Mellanox Technologies w 2020 roku.

Dalsze badanie Nvidii wskazuje na to, że przychody z tego kraju w dalszym ciągu stają pod znakiem zapytania. Sama Nvidia wskazała ostatnio w raporcie, że nie zamierza publikować danych dotyczących sprzedaży w Chinach za najbliższe kwartały, ze względu na ogromną niepewność. Wcześniej w tym roku inwestorzy zareagowali euforycznie na informacje, iż spółki technologiczne takie jak Nvidia dostaną pozwolenia na eksport do Chin produktów wysokotechnologicznych w zamian za zapłatę do budżetu federalnego podatku na poziomie 15% za sprzedaż do tego kraju.

Sprzedaż Nvidii w Chinach skurczyła się wyraźnie z 26% do ok. 17% po wprowadzeniu restrykcji eksportowych przez Stany Zjednoczone. Obecnie jednak główne problemy mają miejsce ze strony Chin w postaci dochodzenia antymonopolowego czy chęci produkcji własnych chipów, np. przez Alibabę. Akcje Nvidii tracą 2% w notowaniach przedsesyjnych. Na US100 obserwowaliśmy ok. 75 punktowe cofnięcie w okolicach ogłoszenia tej informacji.