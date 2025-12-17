Podsumowanie dnia: półprzewodniki na czele wyprzedaży, platyna i srebro na historycznych szczytach 🚀

Podczas dzisiejszej sesji kasowej w centrum uwagi znalazły się ponownie spółki technologiczne, w tym z sektora półprzewodników. Główne indeksy amerykańskie notują spadki - US500 traci 0,65%, US100 spada 1,16%, a US2000 spada o 0,40%.

Liderami spadków są popularne spółki technologiczne, w tym głównie te powiązane z branżą AI — Oracle (-5,5%), Broadcom (-5,9%), Nvidia (-3,3%), ASML (-4,8%), czy Alphabet (-2,2%).

Indeks dolara zyskuje 0,10%. EURUSD notowane jest płasko na poziomie 1,17. Po drugiej stronie skali znajduje się JPY, GBP oraz AUD.

Utrzymująca się niepewność geopolityczna oraz gospodarcza nadal wspiera notowania złota, które zyskuje dzisiaj 1,00% do 4345 USD. Na nowe rekordowe poziomy wzbiło się srebro, zyskując aż 4,80% do 66,80 USD. Pallad zyskuje 2,40% do 1613 USD, a platyna 3,66% do 1900 USD — również historycznie rekordowego poziomu. Platyna w ujęciu rocznym zyskała już 113%.

Groźba blokady morskiej Wenezueli oraz nowych sankcji na Rosję prowadzą do odbicia ropy z niemal 5 letnich dołków. Ropa rośnie o 2% po zapowiedzi Trumpa o blokadzie morskiej Wenezueli i nowych sankcjach na rosyjską „flotę cieni”. Kurs zależy od odpowiedzi Putina na propozycję pokojową z Berlina – odrzucenie planu może oznaczać natychmiastowe restrykcje USA.

Ambitny, wart 10 mld USD projekt centrum danych AI Oracle w stanie Michigan znalazł się pod znakiem zapytania po tym, jak rozmowy finansowe z kluczowym partnerem Blue Owl Capital się załamały. Blue Owl — który finansował największe projekty centrów danych Oracle w USA — wycofał się, gdy pożyczkodawcy zażądali bardziej rygorystycznych warunków najmu i zadłużenia.

Micron (MU.US) opublikuje dzisiaj wyniki finansowe po zamknięciu sesji. Inwestorzy traktują dzisiejszy raport jako ważny miernik popytu na półprzewodniki związane z AI. Jako dostawca pamięci do serwerów Nvidia, Micron znajduje się w centrum fali popytowej. Szczególnej uwadze podlegać będą prognozy spółki.

Lennar (LEN.US), jeden z największych amerykańskich deweloperów mieszkaniowych, opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2025, które nieco rozczarowały inwestorów. Pomimo utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży, wyniki finansowe spółki były słabsze od konsensusu, a prognozy na nadchodzący kwartał sugerują dalsze spowolnienie wzrostu zysków.

Zmiana zapasów ropy: −1,27 mln brk (prognoza: −2,2 mln brk; poprzednio: −1,81 mln brk). Dane pokazują mieszany obraz sytuacji na rynku paliw. Dane wskazują na utrzymującą się presję podażową na rynku paliw, szczególnie w segmencie benzyny, przy jednoczesnym umiarkowanym spadku zapasów ropy.

Ostateczny wskaźnik CPI w strefie euro za listopad +2,1% w porównaniu z +2,2% r/r w odczycie wstępnym. Oczekiwano +2,2% r/r. W pierwszych chwilach po odczycie para EURUSD odnotowała spadki, za czym przemawiały relatywnie łagodne wskazania CPI oraz kosztów zatrudnienia. Niedługo potem jednak wstępne ruchy zostały wymazane.

Kryptowaluty, choć początkowo opierały się, to w końcu również uległy presji spadkowej utrzymującej się na Wall Street. Bitcoin na chwilę wzrósł do 92,000 USD, jednak obecnie traci 1,50% do 86,600 USD. Ethereum traci 3,65% do 2,850 USD. Kapitalizacja pozostałych altcoinów spada 2,20% do 820 mld USD.

