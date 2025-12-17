Akcje Oracle tracą 6% na fali obaw o problemy finansowe 🔎

Ambitny, wart 10 mld USD projekt centrum danych AI Oracle w stanie Michigan znalazł się pod znakiem zapytania po tym, jak rozmowy finansowe z kluczowym partnerem Blue Owl Capital się załamały. Stanowi to poważny cios dla spółki już poddawanej zwiększonej kontroli w związku z gwałtownie rosnącymi potrzebami kapitałowymi. Blue Owl — który finansował największe projekty centrów danych Oracle w USA — wycofał się, gdy pożyczkodawcy zażądali bardziej rygorystycznych warunków najmu i zadłużenia w obliczu narastających obaw o opóźnienia projektu, szybko rosnące zadłużenie Oracle oraz chłodniejszy sentyment wobec inwestycji hyperscale AI. Oracle utrzymuje, że partner deweloperski wybrał już nowego inwestora kapitałowego oraz że negocjacje idą zgodnie z planem, jednak fiasko rozmów podkreśla rosnące wątpliwości co do tempa i opłacalności budowy infrastruktury AI.

Reakcja rynku była szybka i dotkliwa. Akcje Oracle znajdują się pod presją sprzedażową już od połowy września. Ostatnie wyniki finansowe również rozczarowały. Od szczytów spółka znajduje się już prawie 50% niżej. Aby całkowicie wymazać wzrosty związane z AI, Oracle musiałby stracić kolejne ok 35%.

Rzut oka na sytuację finansową Oracle

Wyniki finansowe rozczarowały rynki. Oracle w Q2 FY2026 osiągnęło przychody 16,06 mld USD (+14% r/r), poniżej oczekiwań (16,2 mld USD). Skorygowany EPS wyniósł 2,26 USD znacznie powyżej prognozy 1,64 USD, dzięki jednorazowym zyskom, m.in. ze sprzedaży udziałów w Ampere

Rekordowy backlog RPO – potencjał, ale długoterminowy. Backlog 528 mld USD (+438% r/r) obejmuje kontrakty z OpenAI, Nvidią i Meta, które mogą przynieść dodatkowe przychody w kolejnych latach. Choć liczba ta pokazuje ogromny potencjał wzrostu, rynek obawia się, że duża część portfela ma charakter długoterminowy, a wizja realizacji choćby części tych zamówień jest odległa.

Eksplozja CAPEX i zadłużenia– ryzyko dla rynku. Oracle zwiększyło nakłady inwestycyjne w Q2 FY2026 do ~35 mld USD na centra danych i klastry GPU dla AI, przy rosnącym zadłużeniu szacowanym na ~115–120 mld USD. Rynek zaczyna obawiać się skali wydatków i ich wpływu na bilans, a dalsze wyniki będą zależeć od tempa, w jakim inwestycje przełożą się na przychody i przepływy pieniężne.

Dług osiąga rekordowe poziomy przy stale zmniejszającej się gotówce i środkach pieniężnych.

Rosnący rozjazd między długiem a gotówką wskazuje na szybkie spalanie kapitału i ryzyko napięć płynnościowych przy wysokim Capexie na AI.

Wrażliwość na zmienność kosztu finansowania rośnie wraz z narastającym zadłużeniem.

ROIC zbliża się do WACC, co oznacza malejącą zdolność tworzenia wartości przez nowe inwestycje AI.

Wzrost EBITDA nie rekompensuje rosnącego kosztu kapitału, zwiększając presję na wyniki i bilans.

Kurczący się spread ROIC–WACC sygnalizuje erozję efektywności kapitału i rosnące ryzyko, że ekspansja infrastruktury stanie się obciążeniem, a nie motorem zysków.

Oracle (interwał D1)

Dzisiejsza wyprzedaż stanowi kontynuację gwałtownego zwrotu sentymentu wokół AI — od euforii, która chwilowo wywindowała kurs do 348 USD i wyniosła Larry’ego Ellisona na szczyt światowych list bogaczy, do narastającego niepokoju inwestorów o opóźnienia, dźwignię finansową oraz to, czy wielomiliardowa ekspansja centrów danych jest w stanie generować zwrot wystarczająco szybko. Zawirowania, związane z finansowaniem projektu w Michigan skondensowały te obawy, wzmacniając rynkowe przejście od „hype’u na AI” do bardziej rygorystycznej postawy.