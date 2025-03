CHN.cash zyskuje 2,5% na fali pozytywnej rekomendacji Citi 📈

Chi艅ski rynek akcji ponownie przyci膮ga uwag臋 globalnych inwestor贸w, notuj膮c dynamiczne wzrosty nap臋dzane optymizmem wok贸艂 sektora technologicznego oraz wsparciem rz膮dowym dla innowacji. W ostatnich dniach indeks MSCI China zyska艂 4,3% od momentu rozpocz臋cia obrad Og贸lnochi艅skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - to najlepszy wynik podczas tego wydarzenia od 2018 roku. Silne nap艂ywy kapita艂u w kierunku chi艅skich sp贸艂ek notowanych w Hongkongu doprowadzi艂y do rekordowych wolumen贸w transakcji.

Chiny na wzrostowej fali

Wed艂ug danych Wind Information, netto zakupy akcji przez inwestor贸w z Chin kontynentalnych osi膮gn臋艂y wczoraj poziom 29,62 miliarda dolar贸w hongko艅skich (3,81 miliarda dolar贸w ameryka艅skich), co jest najwy偶szym wynikiem od uruchomienia program贸w Shanghai Connect i Shenzhen Connect.聽 Inwestorzy szczeg贸lnie ch臋tnie nabywali akcje takich gigant贸w jak Alibaba i Tencent, kt贸re nie s膮 dost臋pne na gie艂dach w Chinach kontynentalnych.

Ostatnie wzrosty na chi艅skim rynku akcji s膮 w du偶ej mierze efektem deklaracji rz膮du dotycz膮cych intensyfikacji dzia艂a艅 wspieraj膮cych sektor technologiczny. Pekin zapowiedzia艂 zwi臋kszenie wydatk贸w na rozw贸j sztucznej inteligencji oraz innowacyjnych technologii, co wzmocni艂o zaufanie inwestor贸w. Dodatkowym impulsem dla rynku by艂a decyzja o zwi臋kszeniu deficytu bud偶etowego do 4% PKB, m.in. przez rozszerzenie program贸w subsydi贸w konsumenckich.

Eksperci Citi zwr贸cili wczoraj uwag臋, 偶e pomimo ryzyka zwi膮zanego z c艂ami nak艂adanymi przez Stany Zjednoczone, chi艅skie sp贸艂ki technologiczne pozostaj膮 atrakcyjn膮 alternatyw膮 inwestycyjn膮. W zwi膮zku z tym Citigroup podnios艂o swoj膮 rekomendacj臋 dla chi艅skich akcji, w szczeg贸lno艣ci indeksu Hang Seng China Enterprises, do poziomu 鈥瀘verweight鈥, jednocze艣nie obni偶aj膮c ocen臋 rynku ameryka艅skiego do 鈥瀗eutral鈥.

Analitycy wskazali, 偶e pomimo dynamicznej zwy偶ki, chi艅skie akcje pozostaj膮 relatywnie niedowarto艣ciowane w por贸wnaniu do rynk贸w zachodnich. Inwestorzy zaczynaj膮 poszukiwa膰 alternatyw dla ameryka艅skiego rynku akcji, kieruj膮c uwag臋 na Azj臋, w szczeg贸lno艣ci na Chiny i Hongkong. W ocenie Citi atrakcyjno艣膰 tego rynku wynika zar贸wno z niskich wycen, jak i zmian w polityce gospodarczej, kt贸re mog膮 stymulowa膰 konsumpcj臋. Nie brakuje te偶 narracji o AI. Kolejne po DeepSeek聽innowacje, to modele Tencent Hunyuan czy Alibaba QwQ-32B.

Sp贸艂ki z bran偶 zwi膮zanych z technologi膮, handlem internetowym (Alibaba), gastronomi膮 (Yum China) i turystyk膮 mog膮 sta膰 si臋 g艂贸wnymi beneficjentami wzrostu gospodarczego w kolejnych kwarta艂ach.聽Inwestorzy coraz cz臋艣ciej postrzegaj膮 Chiny jako alternatyw臋 dla innych rynk贸w wschodz膮cych. Kluczowym pytaniem pozostaje, czy obecna hossa jest pocz膮tkiem d艂ugoterminowego trendu wzrostowego, czy jedynie kr贸tkoterminow膮 reakcj膮 na rz膮dowe bod藕ce stymulacyjne.聽

Wykres CHN.cash (D1)

Patrz膮c na CHN.cash widzimy, 偶e indeks utrzymuje si臋 we wzrostowym kanale cenowym i notowany jest w g贸rnym jego zakresie. Pozytywnym sygna艂em jest jednak fakt, 偶e korekta na Wall Street nie zdo艂a艂a 'poci膮gn膮膰' za sob膮 sentyment贸w do Chin. Pytanie, czy ew. odbicie w USA sprawi, 偶e 'w臋druj膮cy kapita艂' przeniesie si臋 'z Chin' do ameryka艅skich indeks贸w. Niemniej jednak, bior膮c pod uwag臋 popraw臋 w fundamentach dla hossy i potencjalny szczyt Xi - Trump w czerwcu 2025, indeks wydaje si臋 opiera膰 kr贸tkoterminowej presji i zdecydowanie utrzymuje wzrostowy trend.

殴r贸d艂o: xStation5