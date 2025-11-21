Poranna odprawa (21.11.2025)

Po mocnym otwarciu sesji amerykańskie indeksy szybko straciły impet i zakończyły dzień wyraźnymi spadkami. S&P 500 obniżył się o 1,55%, a Nasdaq100 stracił 2,2%, co szczególnie mocno uderzyło w sektor technologiczny. Początkowy entuzjazm po bardzo dobrych wynikach Nvidii oraz rosnących oczekiwaniach wobec nowych rozwiązań AI, takich jak Gemini 3, nie utrzymał się długo. Nvidia najpierw zyskała 6%, jednak ostatecznie zamknęła sesję około 3% na minusie, co dobrze oddaje nagłą zmianę nastrojów na rynku.

Najnowsze dane makroekonomiczne jeszcze mocniej podkreśliły ostrożne podejście Rezerwy Federalnej do ewentualnej grudniowej obniżki stóp. Wrześniowe payrolls pokazały 119 tys. nowych miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż oczekiwane 50 tys., a liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 220 tys. przy prognozie 230 tys.

Tak solidne odczyty potwierdzają odporność rynku pracy i jednocześnie zmniejszają presję na szybkie luzowanie polityki pieniężnej. Właśnie dlatego przedstawiciele FED apelują o ostrożność, ostrzegając, że zbyt wczesne cięcia stóp mogłyby utrzymać lub nawet ponownie podbić presję inflacyjną.

Rząd Japonii zatwierdził ogromny pakiet stymulacyjny o wartości 21,3 biliona jenów, co odpowiada około 135 miliardom dolarów i jest największym programem od czasu pandemii COVID‑19. Decyzje te budzą jednak obawy rynków finansowych ze względu na skalę zadłużenia.

Na rynku Forex: Jen japoński stabilizuje się wokół poziomu USD/JPY 157,10 , zyskując trochę po informacji o zatwierdzeniu dużego pakietu stymulacyjnego przez rząd Japonii. Pozostał główne waluty pozostowały w wąskim zakresach wahań

Inflacja w Japonii utrzymuje się powyżej 2%: roczny wskaźnik CPI bazowy wynosi 3,0%, CPI ogólny (headline) również 3,0%, a CPI po wyłączeniu żywności i energii sięga 3,1%.

W listopadzie Japonia zanotowała mieszane wyniki PMI: przemysł pozostawał w fazie kurczenia się piąty miesiąc z rzędu na poziomie 48,8, co jest poprawą w stosunku do 48,2, sektor usług utrzymał się na poziomie 53,1

Gubernator Banku Japonii, Ueda, wskazuje na coraz większą możliwość podwyżek stóp, podkreślając, że inflacja utrzymuje się powyżej celu na poziomie około 3%, a prognozy gospodarcze poprawiają się.

Na rynkach kapitałowych regionu Azji i Pacyfiku dominuje spadkowa tendencja, a główne indeksy tracą na wartości: Nikkei 225 w Japonii spadł o 2,4%, Hang Seng w Hongkongu stracił 2,1%, Shanghai Composite obniżył się o 1,9%, a australijski S&P/ASX 200 zniżkował o 1,6%, osiągając najniższy poziom od pięciu miesięcy.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 7,0875, podczas gdy prognozy zakładały wartość 7,1154.

Na rynku kryptowalut nadal trwa korekta. Bitcoin traci około 3%, a za nim idą inne duże kryptowaluty, w tym Ethereum, które spada o około 3.5%. Nastroje pogarsza także informacja, że kolejny wieloryb zamknął znaczną część swoich pozycji, co dodatkowo osłabiło rynek.