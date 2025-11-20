🚨US100 wymazuje całe dzienne zyski

US100 odwraca wczesne euforyczne wzrosty po wynikach Nvidii obecnie traci w ujęciu intraday. Pomimo mocnych raportów i podwyżek cen docelowych dla spółki, sentyment na rynku staje się bardziej ostrożny w związku z ostrzeżeniami o przegrzaniu wycen i potencjalnym ryzyku gwałtownych spadków.

Lisa Cook z FED ostrzegła, że wysokie wyceny akcji, obligacji korporacyjnych, nieruchomości i pożyczek lewarowanych zwiększają ryzyko gwałtownych spadków na rynku, choć system finansowy pozostaje odporny. Ray Dalio ze swojej strony potwierdza, że rynki mogą być obecnie notowane względnie wysoko, lecz podkreśla, że niekoniecznie należy sprzedawać pozycje natychmiast – ważna jego zdaniem jest cały czas dywersyfikacja portfela. Wrześniowy raport z rynku pracy pokazał, że gospodarka USA dodała 119 tysięcy miejsc pracy, znacznie więcej niż oczekiwano, ale stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 procent – najwyższego poziomu od października 2021 roku. Płace wzrosły zaledwie o 0,2 procent w ujęciu miesięcznym i 3,8 procent rok do roku, poniżej prognoz. Początkowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych wyniosły 220 tysięcy, poniżej oczekiwań 227 tysięcy. Wzrost zatrudnienia pochodził głównie z sektora opieki zdrowotnej oraz gastronomii, podczas gdy transport i usługi biznesowe zanotowały straty. Same dane utwierdziły rynek w trwającym cyklu obniżek stóp, ale wydaje się, że kwestia pauzy w grudniu jest faworyzowana przez rynki pieniężne. Szansa na cięcie o 25pb na posiedzeniu 10 grudnia wynosi obecnie 41,79%.

US100 odwraca wczesne pokaźne wzrosty i zawraca poniżej 50-dniową EMA (niebieska krzywa na wykresie). Jeśli instrument domknie dzienne notowania poniżej tej bariery może to oznaczać, że dotychczasowa korekta spadkowa w trendzie wzrostowym jest szersza niż zakładano i może przynosić kolejne cofnięcia, mimo iż ostatnie dane spółkowe tego teoretycznie mogą nie potwierdzać. Źródło: xStation