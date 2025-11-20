Puls GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie przebiega wyjątkowo spokojnie. Zmienność kursów jest minimalna, a notowania utrzymują się w pobliżu poziomów zamknięcia z poprzedniego dnia. Na godzinę 12:55 główne indeksy, w tym WIG20, WIG notują jedynie symboliczne wahania na poziomie około 0,1 do 0,2 procent, co wskazuje na wyraźną koncentrację inwestorów na utrzymaniu obecnych poziomów cenowych. Mniejsze indeksy jak mWIG40 oraz sWIG80 rosną jednak wyraźniej, odpowiednio o 0,4% i 0,3%, co wskazuje na większą aktywność rynków w segmencie średnich i małych spółek.

Warto zauważyć, że nastroje na Giełdzie Papierów Wartościowych pozostają silnie uzależnione od wydarzeń makroekonomicznych w Europie Zachodniej oraz na innych kluczowych rynkach. Inwestorzy zwracają dziś szczególną uwagę na dane z Niemiec, w tym na wskaźnik cen producentów PPI. W październiku 2025 roku wzrósł on o 0,1 procent miesiąc do miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym zanotowano spadek o 1,8 procent. Inflacja konsumencka zwiększyła się do poziomu 2,4 procent rok do roku, przekraczając prognozy i wskazując na umiarkowany wzrost presji cenowej w niemieckiej gospodarce. Informacje te są ważne w kontekście przyszłych decyzji Europejskiego Banku Centralnego i wpływają na bieżący sentyment inwestorów na polskim rynku.

Znaczący wpływ na nastroje rynkowe mają również informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych. Szczególna uwaga inwestorów koncentruje się dziś na publikacji zaległego raportu NFP, który dostarczy danych dotyczących zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym za wrzesień. Odczyt ten jest jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących kondycję amerykańskiego rynku pracy. Dane te są uważnie analizowane przez Rezerwę Federalną, ponieważ pomagają ocenić, czy obecne warunki gospodarcze uzasadniają utrzymanie restrykcyjnego podejścia do polityki pieniężnej.

Jeżeli wrześniowe dane dotyczące zatrudnienia okażą się lepsze od prognoz, może to potwierdzić odporność amerykańskiej gospodarki i zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania bardziej wymagających warunków finansowych. Słabszy raport mógłby natomiast wzmocnić oczekiwania na złagodzenie polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. Niezależnie od wyniku, publikacja raportu NFP ma potencjał zwiększyć zmienność na globalnych rynkach finansowych, a tym samym wpłynąć na zachowanie indeksów na warszawskim parkiecie.

W rezultacie, mimo pozornego spokoju na rynku, inwestorzy pozostają szczególnie wyczuleni na kluczowe dane makroekonomiczne z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dniach informacje te mogą zdecydować o kierunku notowań głównych indeksów oraz poszczególnych spółek na polskiej giełdzie.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Dzisiejsze wahania na kontraktach na indeks WIG20 są niewielkie, a notowania pozostają w fazie konsolidacji bocznej. Kurs oscyluje w wąskim przedziale, bez wyraźnych ruchów w górę lub w dół, co wskazuje, że ani kupujący, ani sprzedający nie mają wystarczającej przewagi. W takich warunkach rynek wydaje się czekać na istotne impulsy fundamentalne lub makroekonomiczne, które mogłyby nadać nowy kierunek notowaniom. Konsolidacja tego typu jest typowa w okresach oczekiwania inwestorów i pozwala na stabilizację cen przed kolejnym znaczącym ruchem.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

PZU zaskakuje bardzo mocnym III kwartałem 2025 roku, dostarczając wyników wyraźnie przewyższających oczekiwania rynku. Ubezpieczyciel nie tylko zanotował imponujący wzrost zysków, ale też pokazał, że potrafi zwiększać rentowność w praktycznie wszystkich kluczowych segmentach działalności, mimo otoczenia rynkowego pełnego wyzwań. Rekordowe rezultaty potwierdzają mocną pozycję PZU zarówno w obszarze ubezpieczeń, jak i działalności bankowej oraz inwestycyjnej.

Najważniejsze dane finansowe

Przychody brutto z ubezpieczeń: 7,903 mld zł (+4,8% rdr)

Zysk netto: 1,995 mld zł

• +64,2% rok do roku

• +35,7% kwartał do kwartału

• 21,8% powyżej konsensusu

Zysk netto po 3 kwartałach: 5,2 mld zł (+42,7% rdr)

Segment majątkowy: przychody 14,2 mld zł (+7,1% rdr)

Segment życiowy: przychody 6,6 mld zł (+3,1% rdr)

Wynik portfela inwestycyjnego: 2,2 mld zł (+22,4% rdr)

Segment zdrowia: przychody 1,6 mld zł (+14,1% rdr)

Orlen dostarczył solidne wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, potwierdzając odporność biznesu mimo bardzo wymagającego otoczenia rynkowego. Skorygowana EBITDA LIFO praktycznie idealnie pokryła się z rynkowymi oczekiwaniami, a każdy z głównych segmentów działalności wniósł istotny wkład w wynik operacyjny. Choć zysk netto był słabszy od prognoz, koncern pozostaje w dobrej kondycji finansowej, utrzymując bardzo niski poziom zadłużenia i kontynuując intensywny program inwestycyjny.

Najważniejsze dane finansowe

Przychody: 61 mld zł w III kw., narastająco 195,2 mld zł

Skorygowana EBITDA LIFO: 8,9 mld zł (zgodnie z konsensusem), spadek rdr z 9,5 mld zł

Zysk netto: 2,16 mld zł (poniżej konsensusu 3,66 mld zł)

Odpis aktualizacyjny: 1,5 mld zł w segmencie Downstream

Przepływy operacyjne: 8,2 mld zł

Nakłady inwestycyjne: 7,3 mld zł w kwartale, 21,1 mld zł narastająco

Grupa Allegro w III kwartale 2025 roku osiągnęła wyniki finansowe wyraźnie przewyższające oczekiwania rynku, ale kurs akcji spółki spadł po publikacji danych. Spadek kursu wynikał z obaw rynków dotyczących perspektyw na czwarty kwartał. Spółka prognozuje, że wzrost wartości sprzedanych towarów w Polsce będzie wolniejszy niż pierwotnie zakładano, między innymi z powodu opóźnionego popytu w okresie sezonu zakupowego oraz wyższych kosztów marketingu i logistyki, które mogą ograniczać wolne przepływy pieniężne. Dodatkowo rynki dostrzegają koszty związane z ekspansją zagraniczną, które nadal obciążają wyniki grupy. Pomimo bardzo dobrych wyników w Polsce, rynki postrzegają te czynniki jako ryzyka, co przełożyło się na spadek kursu akcji.

Najważniejsze dane finansowe

Skorygowana EBITDA: 910,9 mln zł (+24% r/r), powyżej konsensusu 856,6 mln zł

Zysk operacyjny: 589,4 mln zł (+45% r/r), +3,6% powyżej konsensusu

Zysk netto: 396,2 mln zł (+105% r/r), powyżej oczekiwań 374,2 mln zł

Przychody: +12% r/r, 0,7% powyżej konsensusu

GMV w Polsce: wzrost 10,4% r/r, przychody rosną dwukrotnie szybciej dzięki Allegro Pay, reklamom i logistyce

GMV na nowych rynkach międzynarodowych: +56% r/r, strata zmniejszona o 23% r/r

Aktywni kupujący: w III kw. blisko 600 tys. nowych użytkowników w Polsce (21,1 mln aktywnych)

Allegro Smart!: prawie 1 mln nowych subskrypcji w Polsce, liczba subskrybentów zagranicą podwojona

Allegro Pay: finansuje 15,5% GMV w Polsce, wzrost liczby sprzedanych przedmiotów +11,2% r/r

Logistyka i dostawy: ponad 33 tys. automatów paczkowych i 37 tys. punktów odbioru, nowe magazyny i centra sortowania, plan na przekroczenie 8 tys. Allegro One Boxów w całym 2025 roku

Aplikacja mobilna: 13 mln użytkowników w Polsce, +70% użytkowników na nowych rynkach (Czechy, Słowacja, Węgry)





