Przegląd rynkowy: Euforia na rynkach💥Inwestorzy rozgrywają koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie❓

Europejskie indeksy giełdowe rosną w poniedziałek, wspinając się na najwyższe poziomy od ponad dwóch miesięcy — DAX (DE40) zyskuje ok. +1,82%, a szeroki indeks EURO STOXX 50 zwyżkuje o +1,85%, napędzane optymizmem wokół negocjacji pokojowych między USA a Iranem.
Prezydent Trump w sobotę stwierdził, że ramy porozumienia dotyczące otwarcia Cieśniny Ormuz zostały „w dużej mierze wynegocjowane", co zelektryzowało inwestorów i złagodziło obawy o inflację i globalne spowolnienie gospodarcze. Analitycy ostrzegają jednak, że kluczowe kwestie — program nuklearny Iranu i kontrola cieśniny — pozostają nierozwiązane, a potencjalny deal może okazać się jedynie rozszerzonym zawieszeniem broni. Ropa naftowa gwałtownie tanieje — Brent traci ok. 4,7% do poziomów ok. 98 USD/baryłkę, a kontrakty WTI zniżkują o ponad 5%. Dolar amerykański osłabia się, indeks USDIDX spada o 0,30%, a para EUR/USD utrzymuje się ok. 1,1642.
W ujęciu sektorowym prym wiodą przemysł (+2,20%), sektor finansowy/bankowy (+1,75–2,2%) oraz dobra konsumenckie uznaniowe (+1,61%), odzwierciedlając poprawę nastrojów i ulgę wywołaną niższymi cenami energii. Jedynym sektorem na minusie pozostaje energia (-1,40%), bezpośrednio dotknięta przeceną ropy, do której dołącza także zrelatywizowana słabość sektora ochrony zdrowia (+0,46%). Wolumeny obrotów są niższe ze względu na dni wolne w USA i Wielkiej Brytanii. Źródło: XTB
Informacje spółkowe
-
Delivery Hero — największy indywidualny ruch na europejskich rynkach: akcje skaczą o ponad 12%, osiągając 18-miesięczne maksima po doniesieniach FT, że Uber rozważa podniesienie oferty przejęcia po odrzuceniu przez jednego z głównych akcjonariuszy propozycji na poziomie 38 euro za akcję. Uber jest już największym akcjonariuszem Delivery Hero z udziałem ok. 19,5%, a kilku inwestorów domaga się ceny powyżej 40 euro za akcję. Jefferies podniosło w tym samym czasie cenę docelową do 42,5 EUR z 29 EUR, wskazując jednak na „mnóstwo problemów antymonopolowych" — Uber pokrywa się z Delivery Hero na 22 rynkach.
-
Safran (+4,46%) jest liderem wzrostów w Euro Stoxx 50 — producent silników lotniczych korzysta zarówno ze wzrostu aktywności w sektorze lotniczym (tańsza ropa obniża koszty linii lotniczych), jak i ze zwiększonych wydatków na obronność w Europie. Airbus (+2,79%) i Air France-KLM (+2,79%/+7,5%) wyraźnie rosną na fali spadku cen ropy. Deutsche Bank (+2,88%) i BNP Paribas (+2,64%) należą do czołowych wzrostów w sektorze bankowym, który odpowiada za jedną z największych pozytywnych kontrybucji do dzisiejszego ruchu indeksu. Na przeciwległym biegunie znalazły się spółki energetyczne — Eni traci 1,78%, a TotalEnergies spada o 1,24% w ślad za przeceną ropy naftowej.
Komentarz walutowy: Mocny złoty na początku tygodnia
Polski konsument słabnie – czy czeka nas spowolnienie?
US100 zyskuje 1,5% 📈
Cena ropy spada. Czy Cieśnina Ormuz zostanie otwarta?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.