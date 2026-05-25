Przegląd rynkowy: Euforia na rynkach💥Inwestorzy rozgrywają koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie❓

Europejskie indeksy giełdowe rosną w poniedziałek, wspinając się na najwyższe poziomy od ponad dwóch miesięcy — DAX (DE40) zyskuje ok. +1,82%, a szeroki indeks EURO STOXX 50 zwyżkuje o +1,85%, napędzane optymizmem wokół negocjacji pokojowych między USA a Iranem.

Prezydent Trump w sobotę stwierdził, że ramy porozumienia dotyczące otwarcia Cieśniny Ormuz zostały „w dużej mierze wynegocjowane", co zelektryzowało inwestorów i złagodziło obawy o inflację i globalne spowolnienie gospodarcze. Analitycy ostrzegają jednak, że kluczowe kwestie — program nuklearny Iranu i kontrola cieśniny — pozostają nierozwiązane, a potencjalny deal może okazać się jedynie rozszerzonym zawieszeniem broni. Ropa naftowa gwałtownie tanieje — Brent traci ok. 4,7% do poziomów ok. 98 USD/baryłkę, a kontrakty WTI zniżkują o ponad 5%. Dolar amerykański osłabia się, indeks USDIDX spada o 0,30%, a para EUR/USD utrzymuje się ok. 1,1642.

W ujęciu sektorowym prym wiodą przemysł (+2,20%), sektor finansowy/bankowy (+1,75–2,2%) oraz dobra konsumenckie uznaniowe (+1,61%), odzwierciedlając poprawę nastrojów i ulgę wywołaną niższymi cenami energii. Jedynym sektorem na minusie pozostaje energia (-1,40%), bezpośrednio dotknięta przeceną ropy, do której dołącza także zrelatywizowana słabość sektora ochrony zdrowia (+0,46%). Wolumeny obrotów są niższe ze względu na dni wolne w USA i Wielkiej Brytanii. Źródło: XTB

Informacje spółkowe