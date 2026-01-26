Ciekawy przypadek Nvidii w Chinach. Chipowy paradoks roku?

Decyzja Donalda Trumpa o dopuszczeniu eksportu chipów Nvidia H200 do Chin, objętych 25% cłem, wywołała silną reakcję po obu stronach Pacyfiku. Choć formalnie oznacza ona częściowe otwarcie dostępu do największego rynku półprzewodników na świecie, chińskie władze zdecydowały się wstrzymać dostawy na granicy. Dla rynków finansowych jest to czytelny sygnał, że technologiczna rywalizacja pomiędzy USA i Chinami wchodzi w fazę podwyższonej niepewności, w której decyzje administracyjne coraz częściej mają bezpośredni wpływ na globalne łańcuchy dostaw i wyceny spółek technologicznych.

Z perspektywy Nvidii stawką są kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Chińskie firmy technologiczne odpowiadające za około 30% globalnego popytu na infrastrukturę AI, miały złożyć zamówienia przekraczające 2 mln chipów H200, podczas gdy dostępna podaż spółki szacowana jest obecnie na około 1 mln jednostek. Oznacza to, że deklarowany popyt przewyższa bieżące możliwości produkcyjne. Nowy układ H200 oferuje nawet 6 razy wyższą wydajność obliczeniową niż H20, który został wcześniej zaprojektowany jako wersja zgodna z ograniczeniami eksportowymi. Mimo tej przewagi technologicznej chińskie służby celne otrzymały instrukcję, zgodnie z którą chipy nie mogą zostać dopuszczone do importu.

Z rynkowego punktu widzenia spór wokół H200 uwidacznia narastający paradoks w wycenie Nvidii. Spółka korzysta z bezprecedensowego globalnego popytu na moc obliczeniową AI, jednak coraz większa część tej historii zależy od decyzji politycznych, a nie wyłącznie od fundamentów operacyjnych. Każdy sygnał o potencjalnym poluzowaniu lub zaostrzeniu restrykcji wobec Chin niemal natychmiast przekłada się na sentyment wobec akcji giganta technologicznego oraz całego koszyka spółek powiązanych z AI. W efekcie rośnie premia za ryzyko regulacyjne, a klasyczne modele wyceny, coraz częściej muszą uwzględniać scenariusze geopolityczne, a nie tylko dynamikę przychodów i marż.

Spór szybko przeniósł się również na grunt amerykańskiej polityki wewnętrznej. W Kongresie narasta presja, by zwiększyć kontrolę nad eksportem najbardziej zaawansowanych technologii AI do Chin, co znalazło odzwierciedlenie w pracach nad ustawą AI Overwatch Act. Zwolennicy regulacji ostrzegają, że sprzedaż chipów tej klasy może wzmocnić potencjał technologiczny Chin w strategicznych obszarach sztucznej inteligencji. Przeciwnicy zwracają jednak uwagę, że nadmierna ingerencja legislacyjna może osłabić konkurencyjność amerykańskich producentów półprzewodników i ograniczyć ich globalną elastyczność operacyjną.

Dla szeroko rozumianego rynku technologicznego konflikt wokół H200 może stać się kolejnym sygnałem do selektywnego ograniczania ekspozycji na Chiny i przesuwania kapitału w kierunku rynków uznawanych za stabilniejsze pod względem regulacyjnym. Inwestorzy instytucjonalni od kilku lat uwzględniają w wycenach ryzyko stopniowego rozdzielania łańcuchów dostaw w sektorze półprzewodników i infrastruktury AI, a przypadek Nvidii pokazuje, że nawet pozornie kompromisowe rozwiązania, takie jak cła czy limity wolumenowe, mogą w praktyce doprowadzić do sytuacji, w której produkt nie trafia do klienta końcowego z powodów niezwiązanych z faktycznym popytem.

W tym kontekście styczniowa wizyta prezesa Nvidii Jensena Huanga w Szanghaju nabiera znaczenia wykraczającego poza symbolikę biznesową. Obecność lidera spółki, której produkty odpowiadają dziś za istotną część globalnej mocy obliczeniowej wykorzystywanej w rozwoju AI, podkreśla charakter nowej konfrontacji technologicznej. Jej istotą nie są już wyłącznie cła i sankcje, lecz kontrola nad algorytmami, dostępem do danych oraz kierunkiem rozwoju technologii, która w coraz większym stopniu determinuje globalny układ sił.