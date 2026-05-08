Cloudflare: mocne wyniki, słabe prognozy i bolesna reakcja rynku

Cloudflare opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, które na poziomie finansowym były bardzo mocne, ale jednocześnie zostały przyćmione przez gwałtowną reakcję rynku na zmiany w strategii i prognozach.

Spółka wypracowała przychody na poziomie około 639,8 mln USD, co oznacza wzrost o 34% rok do roku i jednocześnie wynik wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Zysk skorygowany również zaskoczył pozytywnie i wyniósł około 0,25 USD na akcję, przy jednoczesnym dodatnim wyniku operacyjnym na poziomie około 73 mln USD. Cloudflare wygenerował także solidny cash flow, z około 84 mln USD wolnych przepływów pieniężnych, co potwierdza, że biznes nadal jest silnie gotówkowy mimo intensywnych inwestycji.

W ujęciu operacyjnym widać jednak pewną presję na marże. Marża brutto spadł do około 72,8%, co wynika głównie ze wzrostu kosztów infrastruktury i większego udziału ruchu oraz usług związanych z nowymi obciążeniami, w tym AI. Jednocześnie spółka podtrzymała bardzo silną dynamikę wzrostu klientów, szczególnie w segmencie dużych kontraktów, gdzie liczba klientów i wartość umów nadal rosną w szybkim tempie.

Prawdziwym punktem zwrotnym dla sentymentu okazała się jednak prognoza na kolejny kwartał oraz decyzja o dużej restrukturyzacji zatrudnienia. Cloudflare zapowiedział redukcję około 20% pracowników, czyli ponad 1100 osób, tłumacząc to przejściem na model operacyjny oparty o sztuczną inteligencję i automatyzację. Firma określa ten kierunek jako „AI-first”, gdzie coraz większą część pracy mają wykonywać systemy agentowe, a nie ludzie.

Rynek odebrał te informacje w sposób mieszany. Z jednej strony widoczny jest silny wzrost przychodów i poprawa rentowności operacyjnej, ale z drugiej strony obawy wzbudziło spowolnienie dynamiki prognoz oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji sięgające około dziesiątek milionów USD. W efekcie inwestorzy skupili się bardziej na przyszłości niż na aktualnych wynikach.

Rynek zareagował bardzo nerwowo, ponieważ zestawiono ze sobą dobre wyniki bieżące z bardziej ostrożnymi perspektywami i dużą restrukturyzacją kosztową. W efekcie akcje spółki spadły nawet o około 20 procent w krótkim czasie. Inwestorzy zaczęli interpretować tę sytuację jako moment przejścia Cloudflare z fazy dynamicznego wzrostu do etapu przebudowy modelu biznesowego, w którym większy nacisk kładziony jest na efektywność i rentowność niż na samą ekspansję.

