Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.02.2026)

Wraz z rozpoczęciem w połowie tygodnia chińskich „Two Sessions” (najważniejsze spotkania polityczne ChRL), serią globalnych publikacji PMI i CPI oraz piątkowym raportem z amerykańskiego rynku pracy, rynki wchodzą w okres wzmożonej intensywności. Do tego dochodzi spotkanie OPEC+ (w niedzielę), Spring Statement kanclerz Rachel Reeves w Wielkiej Brytanii (wtorek) oraz komunikacja banków centralnych (Beige Book Fed w środę; zapiski z posiedzenia EBC w czwartek). Kluczowe instrumenty do obserwacji: EURUSD, US500 oraz ropa (Brent/WTI).
EURUSD
EURUSD będzie w najbliższych dniach barometrem relatywnej siły danych makro oraz oczekiwań wobec banków centralnych. Po stronie strefy euro kluczowe będą: inflacja CPI (wtorek), PMI dla usług i dane o bezrobociu (środa) oraz PKB strefy euro (piątek). W USA uwaga skupi się na ISM dla przemysłu (poniedziałek), ADP i ISM dla usług (środa) oraz raporcie NFP i stopie bezrobocia (piątek).
Ryzykiem dla byków na euro jest scenariusz, w którym słabszy raport z rynku pracy nie wystarczy do zmiany retoryki Fed, jeśli dynamika płac i inflacja usługowa pozostaną podwyższone. Z drugiej strony wyraźne oznaki schłodzenia amerykańskiego rynku pracy mogą szybko przełożyć się na spadek rentowności krótkiego końca krzywej i umocnienie EURUSD.
Gołębia reinterpretacja polityki Fed przy stabilnej inflacji w strefie euro może wspierać wzrosty, natomiast „lepka” inflacja w USA i jastrzębie sygnały ze strony przedstawicieli Fed ponownie otworzą przestrzeń do spadków.
US500
Amerykański rynek akcji wchodzi w tydzień balansując między niepewnością makroekonomiczną a wsparciem ze strony wyników spółek. Indeks będzie reagował najpierw na twarde dane o aktywności (PMI, ISM), a następnie na przekaz Fed, w szczególności Beige Book (cykliczny raport o aktualnych warunkach gospodarczych) i interpretację piątkowego raportu z rynku pracy.
Sezon wyników również pozostaje kluczowy. Raporty takich spółek jak Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB czy CrowdStrike mogą wywołać silne rotacje między „quality growth”, cyklicznymi sektorami a defensywą.
OIL (Brent / WTI)
Ropa rozpoczyna tydzień pod wpływem ryzyka politycznego i decyzji podażowych. Niedzielne (08.03.2026) spotkanie OPEC+ będzie pierwszym istotnym katalizatorem, kształtując oczekiwania dotyczące dyscypliny produkcyjnej. W środku tygodnia uwaga przesunie się na Chiny, publikacje PMI (środa) oraz rozpoczęcie obrad parlamentarnych („Two Sessions”) mogą zmienić narrację wokół popytu.
Jastrzębie sygnały z OPEC+ oraz konstruktywne komunikaty z Chin mogą ponownie uruchomić impuls wzrostowy. Rozczarowanie danymi z Chin lub bardziej łagodna polityka podażowa ograniczy potencjał wzrostowy i utrzyma rynek w szerokiej konsolidacji.
