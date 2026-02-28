🔴USA i Izrael uderzają w Iran. Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wkroczyła w fazę ekstremalnej eskalacji, która wstrząsnęła fundamentami globalnego bezpieczeństwa i rynków finansowych. Skoordynowana operacja USA i Izraela, wymierzona w kluczowe ośrodki polityczne i militarne Iranu, spotkała się z natychmiastowym i masowym odwetem rakietowym Teheranu. Choć jeszcze niedawno spekulowano o możliwych ustępstwach nuklearnych Iranu, rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje brutalnym scenariuszem "risk-off". Choć mamy środek weekendu, już teraz w zależności od dalszej eskalacji możemy próbować przewidywać jak mogą zareagować kluczowe rynki finansowej

Ropa Naftowa: Widmo 100 USD za baryłkę

Rynek ropy stoi przed największym szokiem podażowym od lat. Weekendowe notowania dostarczane przez niektórych dostawców wskazują na 10% wzrosty, co wypycha ceny WTI w okolice 75 USD. Teoretycznie taki wzrost cen może na stałe przywrócić ceny na stacjach paliw powyżej 6 zł za litr.

Kluczowy czynnikiem pozostaje Cieśnina Ormuz. Oczy wszystkich komentatorów zwrócone są na Parlament Iranu i zapowiedź blokady Cieśniny Ormuz. Jeśli Iran faktycznie zacznie atakować tankowce lub zablokuje ten szlak (przez który płynie ok. 20 mln baryłek ropy dziennie i oczywiście gaz LNG), cena ropy może błyskawicznie przebić barierę 100 USD. Taki scenariusz mógłby z koleii zbliżyć ceny na stacjach nawet do poziomu 6,50-7,00 zł za litr. Niemniej nie powinniśmy oczekiwać powtórki z 2022 roku, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i cena benzyny skoczyła do zakresu nawet 7-8 zł za litr. Niemniej, choć taki scenariusz jest odległy, warto zastanowić się nad zatankowaniem samochodów przed otwarciem w poniedziałek, póki stacje nie zareagowały na prawdopodobny wzrost cen w poniedziałek.

Reakcja OPEC+: Zapowiedź zwiększenia produkcji w kwietniu (ponad planowane 136 tys. baryłek) ma na celu uspokojenie nastrojów, jednak w obliczu bezpośrednich ataków na bazy w ZEA, fizyczna dostępność surowca staje się priorytetem ważniejszym niż deklaracje kartelu.

Złoto i Srebro: Bezpieczne przystanie w ogniu

Złoto pełni obecnie rolę "ostatecznej polisy ubezpieczeniowej". Przy obecnych poziomach powyżej 5000 USD, prognozy na poniedziałek są niezwykle bycze:

Złoto: Jeśli walki nie ustaną w ciągu 48 godzin, rynek może celować nawet w 5500 USD, a w scenariuszu przedłużającego się konfliktu, nawet powyżej 6000 USD za uncję.

Srebro: Notowania mogą przebić 100 USD, z potencjałem ruchu w kierunku 120 USD. Rynek opcji przed weekendem był jeszcze mocniej rozgrzany niż na koniec stycznia, co może sugerować mocne wzrosty i potencjalną kolejną dużą korektę w przypadku uspokojenia się sytuacji

Dolar i Polski Złoty: Odporność kontra panika

W obliczu niepewności inwestorzy tradycyjnie uciekają do gotówki, co faworyzuje amerykańskiego dolara (USD).

Globalnie: Należy spodziewać się umocnienia dolara względem głównych walut (EUR, GBP) oraz walut rynków wschodzących.

Perspektywa PLN: Co ciekawe, polski złoty może wykazać się dużą odpornością. Doświadczenia z czerwca 2025 roku pokazały, że mimo globalnego strachu, PLN potrafił zyskiwać do dolara dzięki swojej stabilności i dystansowi geograficznemu od epicentrum walk. Niemniej, w poniedziałek rano należy liczyć się z podwyższoną zmiennością.

Co przyniesie poniedziałkowe otwarcie?

Sytuacja jest dynamiczna i może zmienić się diametralnie do poniedziałku rano. Kluczowe dla sentymentu rynkowego będą dwie kwestie:

Potwierdzenie strat politycznych w Iranie: Informacje o rzekomej śmierci najwyższego przywódcy Chameneiego (dementowane przez Teheran) mogą albo doprowadzić do paraliżu decyzyjnego Iranu, albo wywołać jeszcze brutalniejszą eskalację.

Skala blokady Ormuz: To "opcja atomowa" dla gospodarki światowej. Jeśli cieśnina pozostanie drożna, rynki mogą częściowo "wykupić" spadki w drugiej połowie tygodnia.

Bazowy scenariusz na poniedziałek to otwarcie z dużą luką wzrostową na surowcach i spadkową (choć ograniczoną) na indeksach akcyjnych (S&P 500, Nasdaq). Inwestorzy będą reagować na każdy komunikat dotyczący stanu zdrowia irańskich liderów oraz bezpieczeństwa żeglugi w Zatoce Perskiej. Zyskać mogą spółki z sektora zbrojeniowego oraz energetyczne. Niemniej z perspektywy rynków kluczowe będzie to, jak długo będzie trwał ten konflikt. Biorąc pod uwagę poprzednie działania Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie Trump będzie chciał osiągnąć wygraną i kapitulację Iranu bardzo szybko.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl