Co grudniowy odczyt amerykańskiego CPI oznacza dla rynków?

Kontekst danych CPI

Grudniowy odczyt CPI pokazał, że inflacja w USA utrzymuje się na poziomie 2,7% rok do roku, a inflacja bazowa, czyli bez cen energii i żywności, wyniosła 2,6% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3% w całkowitym CPI i o 0,2% w CPI bazowym. Oznacza to, że choć inflacja spadła w porównaniu z rekordowymi poziomami z lat 2022 i 2023, nadal pozostaje powyżej celu Fed wynoszącego 2%. Spadek jest zatem umiarkowany i nie daje Fed wyraźnego sygnału do szybkich obniżek stóp procentowych. W praktyce oznacza to, że koszty pieniądza pozostają na poziomie, który nie pozwala na agresywne luzowanie polityki monetarnej.

Wnioski dla Fed

Z punktu widzenia Rezerwy Federalnej grudniowy odczyt zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach. Pomimo wcześniejszych oczekiwań rynku dotyczących możliwych obniżek, utrzymująca się inflacja powyżej celu zmniejsza presję na luzowanie polityki pieniężnej. Fed najprawdopodobniej przyjmie strategię “wait and see” kolejnych danych i utrzyma stopy bez zmian, aby uniknąć ryzyka ponownego przyspieszenia inflacji. Jeśli kolejne raporty CPI będą podobne, okres stabilnych stóp procentowych może się wydłużyć.

Wpływ na rynek akcji

Stabilna lub umiarkowanie wyższa inflacja oraz brak zmian w stopach procentowych mogą działać umiarkowanie negatywnie na rynek akcji w krótkim okresie, szczególnie na spółki technologiczne i wzrostowe, które są wrażliwe na wyższe koszty finansowania. W średnim terminie korzystniejsze mogą być sektory finansowe, dla których utrzymanie stóp sprzyja marżom banków. Rynek akcji nie powinien doświadczać dramatycznych spadków, jednak dynamika wzrostu może być ograniczona, co jest typową reakcją w sytuacji stabilnej polityki monetarnej i umiarkowanej presji cenowej.

Scenariusze dla Fed w oparciu o dane CPI

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada pauzę w obniżkach stóp. Fed utrzymuje stopy na obecnym poziomie i obserwuje rozwój inflacji w kolejnych miesiącach, co powinno przyczyniać się do stabilizacji rynku akcji oraz umiarkowanej atrakcyjności obligacji przy utrzymaniu siły dolara. Alternatywnie, jeśli inflacja spadnie wyraźnie poniżej 2,5% w kolejnych miesiącach, możliwe byłoby rozważenie obniżek stóp, choć grudniowy odczyt nie wspiera takiego scenariusza. W mniej prawdopodobnym wariancie przy wzroście inflacji Fed mógłby zdecydować się na przedłużenie lub podwyższenie stóp, co wywołałoby presję na spółki wzrostowe oraz większą zmienność na rynku obligacji.

Perspektywa rynkowa

Grudniowy odczyt CPI wskazuje na umiarkowaną i stabilną inflację, która utrzymuje presję cenową powyżej celu Fed, ale nie przyspiesza gwałtownie. W tym kontekście polityka monetarna pozostaje cierpliwa, a stopy procentowe utrzymują się na obecnym poziomie. Rynek akcji reaguje umiarkowanie, ze spowolnieniem dynamiki spółek wrażliwych na koszty finansowania oraz względną stabilnością sektorów defensywnych i finansowych. Dane potwierdzają, że Fed będzie uważnie obserwował rozwój inflacji w kolejnych miesiącach, a rynki wciąż dostosowują wyceny w oparciu o umiarkowaną presję cenową i stabilność polityki pieniężnej.

Źródło: xStation5