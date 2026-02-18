Co pokazał protokół ze styczniowego posiedzenia Fed? 🗽

Protokół ze styczniowego posiedzenia Fed wskazał na dość ostrożne prognozy Rezerwy Federalnej, której stanowisko moglibyśmy wręcz opisać jako delikatnie jastrzębie (kilku członków sugerowało, że w skrajnym scenariuszu nawet podwyżki stóp nadal leżą na stole), ale EURUSD nieznacznie wzrosło po publikacji.
-
Zdecydowana większość uczestników oceniła, że warunki na rynku pracy zaczęły wykazywać oznaki stabilizacji, a ryzyka w dół zmalały.
-
Uczestnicy generalnie uznali, że przy odpowiednio prowadzonej polityce pieniężnej rynek pracy prawdopodobnie ustabilizuje się, a następnie poprawi w tym roku.
-
Bankierzy zauważyli, że aktywność gospodarcza wygląda na rosnącą w solidnym tempie; w ujęciu ogólnym oczekiwali, że tempo wzrostu pozostanie solidne w 2026 r.
-
Kilku członków jastrzębio skłaniało się ku „dwustronnemu” sformułowaniu komunikacji dotyczącej przyszłej ścieżki stóp (tj. sygnalizowaniu, że decyzje mogą pójść w obie strony w zależności od danych).
-
Część uczestników widziała przestrzeń na większą liczbę cięć, jeśli inflacja będzie spadać zgodnie z oczekiwaniami.
-
Większość ostrzegała jednak, że proces dezinflacji może postępować wolniej, niż zakłada rynek.
-
-
Większość uczestników ostrzegła, że postęp w kierunku celu inflacyjnego 2% może być wolniejszy i bardziej nierównomierny, niż powszechnie oczekiwano, oraz uznała, że ryzyko utrzymywania się inflacji trwale powyżej celu jest istotne
-
-
Źródło: xStation5
