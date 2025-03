Co z Moderną? CEO spółki kupuje akcje w obliczu szczepionki na raka

Moderna, gigant farmaceutyczny znany ze swojej przełomowej szczepionki mRNA przeciw COVID-19, przechodzi w tym momencie kluczową fazę zmian, zapominając już o przychodach, które związane były ze sprzedażą szczepionek na koronawirusa. Ostatnie wydarzenia wskazują na silne skupienie się na szczepionkach przeciwnowotworowych, rozszerzeniu RSV i znacznym okazaniu zaufania ze strony jej kierownictwa.

Rosnące Nadzieje na Szczepionkę Przeciwnowotworową:

Moderna stawia duży zakład na swoją spersonalizowaną szczepionkę przeciwnowotworową, opracowywaną we współpracy z Merck & Co. Stephen Hoge, prezes Moderny, ujawnił na konferencji inwestorskiej, że firma przewiduje wprowadzenie szczepionki na rynek do 2027 roku. Ten ambitny harmonogram jest napędzany obiecującymi wynikami z późnego etapu badań klinicznych, skupiających się na raku skóry. Badanie wykazało 50% zmniejszenie ryzyka śmierci lub nawrotu raka, gdy szczepionka była stosowana w połączeniu z Keytruda firmy Merck. Inwestorzy z niecierpliwością oczekują tego produktu jako głównego źródła przychodów, mającego na celu zrekompensowanie przewidywanego spadku sprzedaży szczepionek przeciw COVID-19.

Rozszerzenie Rynku RSV i Wyzwania:

Szczepionka RSV firmy Moderna, zatwierdzona w zeszłym roku dla osób w wieku 60 lat i starszych, ma powolny start. Firma aktywnie dąży do rozszerzenia zatwierdzenia szczepionki na osoby w wieku od 18 do 59 lat, które są narażone na podwyższone ryzyko. To rozszerzenie może potencjalnie podwoić możliwości rynkowe. Jednak opóźnienia w posiedzeniu Doradczego Komitetu ds. Praktyk Szczepień (ACIP), który miał omówić szersze zalecenia, przesunęły potencjalne zatwierdzenie na czerwiec. Pomimo początkowej powolnej sprzedaży, Moderna wciąż optymistycznie patrzy na potencjał szczepionki RSV.

Zaufanie Kadry Kierowniczej i Wzrost Akcji:

W godnym uwagi posunięciu dyrektor generalny Moderny, Stephane Bancel, i dyrektor Paul Sagan dokonali znaczących zakupów akcji firmy. Bancel nabył akcje o wartości około 5 milionów dolarów za pośrednictwem swojego wehikułu inwestycyjnego, Boston Biotech Ventures, podczas gdy Sagan zakupił akcje o wartości około 1 miliona dolarów za pośrednictwem funduszu powierniczego. To pierwszy zakup Bancela na otwartym rynku od czasu objęcia stanowiska dyrektora generalnego w 2011 roku, co prawdopodobnie przyczyniło się do pozytywnej reakcji rynku. Wiadomość spowodowała gwałtowny wzrost ceny akcji Moderny, które wzrosły o 4,5% we wczesnym handlu, natomiast w trakcie sesji akcje spółki zyskiwały nawet 12% w porównaniu do wczorajszego zamknięcia. To okazanie zaufania ze strony najwyższych rangą menedżerów jest postrzegane jako silny wskaźnik przyszłych perspektyw firmy.

Co dalej?

Moderna zajmuje się również obawami związanymi z kontraktem na szczepionkę przeciw ptasiej grypie z USA. Pomimo niepewności, Hoge podkreślił zaangażowanie firmy w kontynuowanie badań klinicznych w późnej fazie, podkreślając znaczenie gotowości w zakresie zdrowia publicznego.

Podsumowując, Moderna aktywnie dywersyfikuje swoje portfolio, koncentrując się na innowacyjnych terapiach przeciwnowotworowych i rozszerzając zasięg swojej szczepionki RSV. Znaczące zakupy akcji dokonane przez jej kierownictwo sygnalizują silne wewnętrzne zaufanie, przyczyniając się do pozytywnych perspektyw rynkowych. Chociaż Moderna stoi w obliczu wyzwań na rynku RSV i porusza się po zmieniających się priorytetach zdrowia publicznego, pozostaje kluczowym graczem na rynku farmaceutycznym, a jej technologia mRNA jest gotowa napędzać przyszły wzrost.

Spojrzenie na wyniki spółki

Warto zauważyć, że spółka od pewnego czasu radzi sobie na rynku słabo, co jest oczywiście związane ze zmniejszeniem źródeł dochodu po ustaniu pandemii COVID-19. Spółka prezentuje w miarę stały stosunek P/S nieco poniżej poziomu 4 w ostatnich kilkunastu kwartałach. Z drugiej strony spółki osiąga straty od początku 2023 roku. Spółka od początku tego roku straciła aż 26% na wartości, natomiast w przeciągu ostatniego roku była to strata na poziomie 66%. Oczywiście sytuacja jest bardzo podobna w całej branży. Traci Pfizer z rynku amerykańskiego, ale jednocześnie obserwujemy również straty Novo Nordisk, który był wygranych ostatnich kilku lat. Eli Lily, która weszła w branże leków na otyłość notowana jest blisko historycznych maksimów.