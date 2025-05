Coinbase wchodzi do S&P 500:: Przełom dla branży krypto i nowy etap dla spółki

Coinbase Global, największa amerykańska giełda kryptowalut, dołączy do indeksu S&P 500 przed rozpoczęciem sesji giełdowej 19 maja 2025 roku, zastępując Discover Financial Services. To historyczny moment nie tylko dla samej spółki, ale również dla całej branży kryptowalut: Coinbase będzie pierwszą firmą z sektora krypto w tym prestiżowym indeksie.

Kryteria wejścia do S&P 500:

Kapitalizacja rynkowa: Co najmniej 20,5 mld USD.

Siedziba i notowanie: Spółka musi być zarejestrowana i mieć główną siedzibę w USA oraz być notowana na głównym amerykańskim rynku.

Płynność i wolumen: Minimalny miesięczny wolumen obrotu to 250 tys. akcji w każdym z sześciu miesięcy przed oceną, a wartość obrotu do kapitalizacji musi przekraczać 0,75.

Struktura własności: Minimum 50% akcji w wolnym obrocie.

Wyniki finansowe: Zysk netto w ostatnim kwartale oraz suma zysków z czterech ostatnich kwartałów muszą być dodatnie.

Czas od debiutu: Minimum 12 miesięcy obecności na giełdzie.

Coinbase spełnił wszystkie te warunki, wykazując zysk netto (choć w ostatnim kwartale minimalny), wysoką kapitalizację oraz wysoką płynność akcji.

Coinbase zaliczył w Q1 2025 minimalny zysk netto. Niemniej zysk jest prezentowany już 6 kwartał z rzędu. Wyniki były jednak mocno poniżej oczekiwań, choć same przychody pozostały na wysokim poziomie. Spółka prezentuje całkiem niski poziom wskaźnika PE, choć jednocześnie PE Forward jest wyższy niż obecny wskaźnik PE, co oznacza ograniczone perspektywy dla zysków spółki w przyszłości. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że drugi kwartał powinien być solidny, biorąc pod uwagę znaczący przyrost cen kryptowalut w minionych tygodniach. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Co oznacza wejście do S&P 500 dla Coinbase?

1. Wzrost popytu na akcje

Dołączenie do S&P 500 oznacza natychmiastowy napływ kapitału od funduszy pasywnych, które muszą kupić akcje spółki, by odzwierciedlić skład indeksu. Szacunki mówią o miliardach dolarów początkowej presji zakupowej

Fundusze indeksowe będą musiały kupić znaczną liczbę akcji Coinbase, co odpowiada kilku dniom średniego wolumenu obrotu.

2. Większa rozpoznawalność i wiarygodność

S&P 500 to synonim „blue chipów” i najważniejszych spółek amerykańskiej gospodarki. Obecność w indeksie zwiększa wiarygodność spółki w oczach inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Coinbase staje się automatycznie częścią portfeli emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji, dla których benchmark to indeks S&P 500.

3. Potencjał dalszego wzrostu i stabilizacji kursu

Analitycy podnoszą cenę docelową akcji Coinbase, wskazując na długoterminowe korzyści z napływu kapitału instytucjonalnego oraz większą stabilność kursu dzięki przepływom z funduszy pasywnych.

Włączenie spółki do S&P 500 może częściowo uodpornić spółkę na zmienność rynku kryptowalut, ponieważ popyt na akcje będzie wynikał nie tylko z sentymentu do krypto, ale także z mechanizmów indeksowych. Ten drugi czynnik to jednak dodatkowe ryzyko - spółka może reagować na spadek indeksu S&P 500 generowany innymi spółkami, np. w obliczu publikacji słabych danych makroekonomicznych.

4. Symboliczny przełom dla branży krypto

To wydarzenie jest postrzegane jako „moment przełomowy” dla całego sektora, sygnalizując jego dojrzałość i rosnącą akceptację w głównym nurcie finansów.

Może otworzyć drzwi kolejnym firmom z branży krypto do wejścia do S&P 500 w przyszłości.

Jak zareagował rynek i analitycy?

Po ogłoszeniu decyzji akcje Coinbase wzrosły o kilkanaście procent, a kapitalizacja spółki znacząco się zwiększyła.

Analitycy pozostają pozytywnie nastawieni, wskazując na potencjał dalszego wzrostu kursu oraz długoterminowe korzyści z obecności w indeksie.

Część analityków rekomenduje „kupuj”, inni pozostają bardziej ostrożni, co odzwierciedla różne podejścia do ryzyka związanego z branżą krypto.

Średni 12 miesięczny docelowy kurs akcji dla Coinbase znajduje się przy poziomie 258 USD za akcje, przy obecnym poziomie 242 USD za akcje. Niemniej ostatnie aktualizacje wskazują na jeszcze wyższy potencjał dla spółki. Źródło: Bloomberg Finance LP

Wejście Coinbase do S&P 500 to sport sukces spółki i jednocześnie symboliczny krok dla całego rynku kryptowalut. Spółka spełniła surowe kryteria wejścia do indeksu, a jej obecność w S&P 500 przyniesie wzrost popytu na akcje, większą wiarygodność oraz potencjalną stabilizację kursu. Analitycy przewidują dalszy wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych i postrzegają ten ruch jako ważny sygnał dla przyszłości rynku cyfrowych aktywów.

Akcje spółki są skorelowane z Bitcoinem i zyskiwały w ostatnim czasie, natomiast dzisiejsze odbicie domyka w dużej mierze powstałą dywergencję, związana z nadmierną słabością spółki na przełomie lutego i marca. Źródło: xStation5