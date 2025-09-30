Collins z Fed komentuje cła i gospodarkę USA 🏛️

Prezes Oddziału Fed w Bostonie, Susan M. Collins, odniosła się dziś do sytuacji gospodarki USA, skutków ceł oraz sztucznej inteligencji. Oto szczegółowe podsumowanie jej wypowiedzi: Debata podczas wrześniowego posiedzenia FOMC była oparta na danych i miała charakter analityczny.

Sztuczna inteligencja będzie zjawiskiem rewolucyjnym, lecz trudno przewidzieć jej skutki.

Sztuczna inteligencja to technologia ogólnego zastosowania, o potencjalnie szerokim oddziaływaniu.

Odpowiednia jest umiarkowanie lub łagodnie restrykcyjna polityka.

Gospodarstwa domowe wciąż obawiają się presji inflacyjnej.

Wzrost produktywności może pomóc ograniczyć inflację związaną z cłami.

Wzrosły obawy o kruchość rynku pracy.

Zdrowe jest to, że przedstawiciele Fed prezentują szerokie spektrum poglądów.

Musimy być świadomi, że długie okresy wysokiej inflacji mogą zmieniać nastawienie społeczne.

Spodziewam się przełożenia ceł na gospodarkę, lecz w mniejszej skali.

Odczytanie sytuacji gospodarczej jest obecnie skomplikowane.

Fed nie wyznaczył z góry ścieżki polityki na wrześniowym posiedzeniu FOMC.

Ryzyka inflacyjne utrzymują się i Fed powinien koncentrować się na obu stronach swojego mandatu.

Spodziewam się wzrostu zatrudnienia, gdy firmy dostosują się do ceł.

W 2025 r. może być zasadne dalsze łagodzenie polityki.

Wzrost gospodarczy pozostaje odporny mimo słabszego rynku pracy.

Istnieje ryzyko spadku popytu na pracę, co mogłoby podnieść stopę bezrobocia.

Inflacja pozostanie „podwyższona” do przyszłego roku, a następnie powinna się obniżyć.

Spodziewam się odbicia zatrudnienia, gdy firmy oswoją się z cłami.

Scenariusz bazowy jest „relatywnie łagodny”.

Nie mogę wykluczyć gorszych perspektyw inflacji i rynku pracy.

Choć zagrożenie inflacją pozostaje, ryzyka dalszego wzrostu presji cenowej osłabły.

Umiarkowanie restrykcyjna polityka pieniężna jest właściwa ze względu na inflację.

Poparłam ostatnią obniżkę stóp Fed, biorąc pod uwagę ryzyka dla realizacji mandatu.

