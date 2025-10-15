Collins z Fed komentuje polityke monetarną i gospodarkę USA 🗽EURUSD zyskuje 0,2%

Najważniejsze wnioski Collins z Fed sygnalizuje potrzebę kolejnych obniżek stóp

Rynek pracy w USA słabnie

EURUSD rośnie ponad 0.2% powyżej 1.16

Członkini Fed, Susan Collins, zasygnalizowała, że Rezerwa Federalna będzie musiała obniżyć stopy procentowe, aby wesprzeć słabnący rynek pracy w całym kraju. Niemniej jednak Collins uważa, że zatrudnienie poprawi się w przyszłości. Oto zestawienie jej wypowiedzi. Komentarze Susan Collins Być może uzasadnione byłoby kolejne łagodzenie polityki o 25 punktów bazowych.

Ryzyka dla rynku pracy sugerują potrzebę dalszego łagodzenia.

Wskaźniki nastrojów konsumenckich nie są szczególnie silne, a sentyment nie był dotychczas najlepszym prognostykiem konsumpcji.

Oczekuję, że w dłuższym horyzoncie zatrudnienie się poprawi.

Od dawna zakładałam, że wpływ ceł będzie potrzebował czasu, aby przełożyć się na gospodarkę.

Inflacja wciąż pozostaje jednym z kluczowych tematów.

Równoważny poziom wzrostu zatrudnienia może wynosić około 40 tys. miejsc pracy miesięcznie.

Ryzyka spadkowe dla rynku pracy prawdopodobnie wzrosły.

Uważam, że rozsądne byłoby dalsze normalizowanie stóp procentowych w 2025 roku.

Wraz ze spadkiem niepewności można oczekiwać wzrostu zatrudnienia.

Spodziewamy się stosunkowo umiarkowanego dalszego wzrostu bezrobocia.

Polityka monetarna pozostałaby restrykcyjna, nawet przy dalszym luzowaniu.

Ryzyka inflacyjne są obecnie bardziej pod kontrolą, choć cła nadal będą wywierać presję na wzrost cen.

Inflacja powinna zacząć słabnąć, gdy wpływ ceł będzie się zmniejszał.

Ryzyka spadkowe dla rynku pracy wzrosły.

Korzystne warunki finansowe będą wspierać gospodarstwa domowe.

Oczekuje się dalszego wzrostu gospodarczego, niewielkiego wzrostu bezrobocia i utrzymującej się podwyższonej inflacji.

Polityka nie jest z góry ustalona – istnieją scenariusze, w których stopy procentowe pozostałyby bez zmian.

Biorąc pod uwagę niższe ryzyka inflacyjne oraz obawy dotyczące rynku pracy, wydaje się rozsądne dalsze obniżanie stóp. Patrząc na parę walutową EURUSD, można dostrzec formację „podwójnego dna”, która może sygnalizować, że byki mają siłę, by przebić się powyżej strefy oporu EMA200 (czerwona linia). Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.