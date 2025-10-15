Wykres dnia: US100 (15.10.2025)

Najważniejsze wnioski US100 odbija ok. 1% po wczorajszej wyprzedaży.

Entuzjazm zapoczątkowało wczorajsze wystąpienie prezesa Fed, które rynek odberał jako gołębie.

Wyniki ASML i plan inwestycyjny OpenAI oferują dodatkowe wsparcie sektorowi technologicznemu.

Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 odbijają ok. 1% po wczorajszej wyprzedaży, wywołanej w dużej mierze eskalacją napięć handlowych między Chinami a USA. Rynek szybko odwrócił uwagę od kwestii handlowych i wrócił do zysków po ostatnim przemówieniu prezesa Fed, które zakotwiczyło oczekiwania wobec dalszych obniżek stóp procentowych w USA. Optymizmu dostarczają również wyniki kluczowych spółek i nowe wiadomości z sektora technologicznego. Kontrakt US100 przekroczył dzisiaj 100- i 30-okresową wykładniczą średnią krocząca na interwale H4 (EMA100 – ciemny fiolet, EMA30 – jasny fiolet), nadrabiając wszystkie straty ze wczorajszej sesji. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs US100? Podczas wczorajszego wystąpienia Jerome Powell poświęcił dużo czasu kwestii rosnącego ryzyka słabego rynku pracy, co inwestorzy odebrali jako gołębi sygnał zwiastujący kolejną obniżkę stóp procentowych w USA. Rynek swapów już wcześniej wyceniał z blisko 100% pewnością cięcie o 25 pb w październiku, jednak nieformalna aprobata ze strony prezesa Fed pozwoliła zakotwiczyć oczekiwania i wygenerować optymizm na rynku akcji. Jerome Powell podkreślał, że Fed nie może działać zbyt szybko na ostatniej prostej walki z inflacją. Niemniej hamujący popyt na pracowników i problemy kadrowe wynikające z polityki migracyjnej stanowią istotne ryzyko dla wzrostu, dlatego też polityka monetarna powinna stawać się stopniowo mniej restrykcyjna.

Wyniki ASML potwierdzają silny popyt inwestycyjny na infrastrukturę AI, wspierając tym samym akcje spółek sektora technologicznego, zwłaszcza półprzewodników, pomimo unoszących się spekulacji na temat bańki AI. Spółka odnotowała zamówienia na kwotę 5,4 mld euro (prognoza: 4,9 mld), podkreślając wzrost bazy klientów adoptujących technologie oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji. Zwiększył się również istotnie udział sprzedaży w Chinach (z 27% do 42%), co pokazuje zarówno rolę Państwa Środka dla rozwoju technologii AI, jak i ryzyka wynikające z napięć handlowych między Chinami a USA, które mogą ograniczyć handel technologią czy dostęp do kluczowych materiałów.

OpenAI przedstawił właśnie pięcioletni plan inwestycyjny wart ponad bilion dolarów, mający na celu rozwój zaawansowanej infrastruktury AI oraz rozszerzenie produktów i usług. Strategia obejmuje nowe źródła przychodów, rozwój narzędzi dla firm i handlu online, autonomicznych agentów i technologii wideo, wsparte partnerstwami z AMD, NVIDIA, Broadcom i Oracle, w tym umowami na 10 GW mocy obliczeniowej i centra danych warte 300 mld USD, a także globalny projekt Stargate. OpenAI przewiduje przychody do 13 mld USD i wzrost subskrybentów ChataGPT.

