Francja na fali - Stabilizacja polityczna oraz dobre wyniki LVMH

CAC 40 rośnie dzisiaj ponad 2% na rynku kasowym, a kontrakty ograniczają wzrosty z 1% do 0,4%

Francja zanotowała dziś znaczące ożywienie na rynku akcji, a indeks CAC 40 wyraźnie zyskał po szeregu kluczowych wydarzeń politycznych oraz zaskakująco dobrych wynikach spółek z sektora dóbr luksusowych.

Wzrost indeksu CAC 40 i przebudzenie rynku

Francuski indeks CAC 40 wzrósł dzisiaj o ponad 2%, notując jeden z bardziej dynamicznych ruchów w ostatnich tygodniach. Warto jednak zauważyć, że jest to efekt ożywienia już podczas wczorajszej sesji na rynku kontraktów terminowych. Biorąc to pod uwagę, dzisiaj kontrakty terminowe zyskiwały maksymalnie 1%, a obecnie wzrosty te zostały ograniczone do 0,4%. Niemniej kontrakt FRA40 znalazł się najwyżej od marca, co pokazuje większą pewność w stosunku do przyszłości Francji.

Ożywienie to wynika zarówno z poprawiającej się sytuacji politycznej, jak i bardzo dobrych wyników kwartalnych takich gigantów jak LVMH – lidera światowego rynku dóbr luksusowych. Spółka ta zyskuje obecnie 13% po tym, jak zaprezentowała wzrost sprzedaży w trzecim kwartale, co z kolei pociągnęło za sobą wzrost wartości rynkowej także innych firm z branży (Hermes, Kering). Łączna wycena sześciu kluczowych luksusowych marek wzrosła o około 68 mld euro w ciągu jednego dnia.

Decyzje polityczne i ulga na rynku długu

Na stabilizację nastrojów inwestorów silnie wpłynęła wtorkowa decyzja premiera Sébastiena Lecornu o całkowitym zawieszeniu reformy emerytalnej aż do następnych wyborów prezydenckich. Choć koszt tej decyzji szacuje się na ponad dwa miliardy euro dla budżetu państwa, rynki zareagowały pozytywnie – spread między obligacjami 10 letnimi Francji i Niemiec zawęził się do 78 punktów bazowych po wystąpieniu premiera. Rentowność dziesięcioletnich francuskich obligacji skarbowych kontynuuje spadki, oscylując obecnie wokół 3,37%, z wyraźnym oddaleniem od kluczowego poziomu oporu 3,60%, który ostatni raz był testowany 6 października.

Spread rentowności wyraźnie się obniżył, co również może stanowić perspektywę zmniejszenia ryzyka dla europejskiej waluty oraz europejskiego rynku akcji. Źródło: Bloomberg Finance LP

Ryzyka polityczne i perspektywy na najbliższe dni

Pomimo dzisiejszego optymizmu, Francja stoi przed ryzykiem politycznym. Jutro odbędzie się głosowanie nad dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec rządu – zgłoszonymi zarówno przez skrajną prawicę (Rassemblement National), jak i lewicę (La France Insoumise). Obecnie panuje przekonanie, że rząd przetrwa te głosowania, choć różnica głosów może być minimalna. Przed gabinetem stoją kolejne wyzwania: konieczność uzyskania akceptacji parlamentu dla nowego budżetu oraz widmo blokad prawnych i potencjalnego kolejnego rozwiązania Zgromadzenia Narodowego przed końcem roku.

Sektor luksusowy jako motor ożywienia

Dzisiejsze wzrosty pokazują wyraźnie, że rynek francuski to nie tylko pole konfliktu politycznego, ale też miejsce, gdzie globalne trendy, zwłaszcza w segmencie towarów luksusowych, mają ogromne znaczenie. Jak zauważa strateg UniCredit, Christian Stocker, wyniki w poprzednich kwartałach były rozczarowujące, a dzisiejszy przełom może oznaczać swoiste „uwolnienie” potencjału do dalszych wzrostów w tym segmencie.

Francja, mimo licznych krótkoterminowych presji politycznych i budżetowych, pokazała dziś, jak skutecznie pozytywne sygnały mogą wpłynąć na rynki, podnosząc nie tylko wyceny akcji, lecz także dając wyraźny impuls do ożywienia całego sektora luksusowego.

FRA40 zalicza dzisiaj odbicie do najwyższych poziomów od wyprzedaży z przełomu marca oraz kwietnia. Powodem odbicia jest dobry nastrojów w stosunku do spółek luksusowych oraz początek stabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Niemniej warto zauważyć, że akcje LVMH wciąż znajdują się daleko od lokalnych szczytów ze stycznia, choć od niemal początku wakacji obserwujemy trend wzrostowy w wycenie spółki. Źródło: xStation5





