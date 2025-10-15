Złoto zyskuje ponad 1,4%📈

Metale szlachetne, w tym złoto zyskują dziś mocno i przedłużają hossę. Złoto rośnie powyżej 4200 USD, relatywnie szybko odbijając po chwilowej korekcie, kiedy przetestowało 4100 USD. Obecnie to właśnie 4100 USD i 4160 USD za uncję to dwa poziomy wsparcia, wyznaczone przez price action. W październiku Fed prawdopodobnie obniży stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Dostępność metalu na rynku londyńskim pozostaje ograniczona, a popyt spotowy jest bardzo duży. Inwestorzy coraz częściej postrzegają metale szlachetne jako ochronę przed dewaluacją pieniądza i skutkami rosnącego deficytu budżetowego – zjawiska opisywanego jako tzw. debasement trade.

Także w przypadku srebra, rynek został sparaliżowany przez brak płynności w Londynie, prowadząc do wzrostu cen referencyjnych, które przebiły notowania kontraktów terminowych w Nowym Jorku. Różnica między tymi dwoma rynkami wynosi około 1 USD za uncję, podczas gdy roczny koszt pożyczania srebra (w przeliczeniu miesięcznym) we wtorek wyniósł około 17%. Oba te poziomy są historycznie wysokie.

Traderzy z oczekują też wyników dochodzenia tzw. S ekcji 232 prowadzonego przez administrację USA w sprawie minerałów krytycznych , obejmującego m.in. srebro, platynę i pallad . Postępowanie to budzi obawy, że metale te mogą zostać objęte nowymi cłami , mimo że jeszcze w kwietniu zostały z nich oficjalnie zwolnione.

Cztery główne metale szlachetne zaliczyły w tym roku imponujące wzrosty — od 60% do 82% , stając się liderami hossy rynków surowcowych. Głównymi motorami wzrostu cen złota są zakupy banków centralnych , rosnące zaangażowanie inwestorów w fundusze ETF oraz obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Popyt spotowy na tzw. bezpieczne przystanie wzmocniły: nasilające się napięcia handlowe między USA a Chinami , obawy o niezależność Rezerwy Federalnej , oraz ryzyko kolejnego zamknięcia rządu USA .

Czynnikiem napędzającym hossę pozostają agresywne zakupy złota przez banki centralne, które nabywają ogromne ilości kruszcu w środowisku słąbnącego dolara i spadających rentowności obligacji. Obawy o narastające zadłużenie i niższe stopy procentowe w Fed czy EBC oraz ryzyko geopolityczne sprawiają, że inwestorzy traktują złoto jako bezpieczny magazyn wartości. Fed zdecyduje o stopach 29 października i prawdopodobnie obniży je o 25 pb; wskazują na to także komentarze Susan Collins z Rezerwy Federalnej.

GOLD (interwał H1)

Złoto ma za sobą kilka niewielkich korekt, ale trend wzrostowy od początku października pozostaje dominujący.

Źródło: xStation5

Wyniki złota w ujęciu czasowym. Historycznie październik nie był dla cen złota bardzo udany, choć w roku 2022 kruszcu cena wzrosła o ponad 8%. Jak dotąd, od 1 października złoto zyskało ok. 9%, rosnąc z poziomu 3850 USD za uncję.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.