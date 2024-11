CrowdStrike traci 6% po wydaniu rozczarowujących prognoz 📉

Akcje sp贸艂ki CrowdStrike (CRWD.US) zajmuj膮cej si臋 cyberbezpiecze艅stwem trac膮 dzi艣 prawie 7%, pomimo mocnego kwarta艂u, poniewa偶 dostawca us艂ug cyberbezpiecze艅stwa nie spe艂ni艂 prognoz dotycz膮cych IV kwarta艂u 2024 roku.聽Aktualizacja oprogramowania w lipcu spowodowa艂a szeroko zakrojone zak艂贸cenia w wielu bran偶ach, prowadz膮c do pozw贸w s膮dowych, w tym roszczenia w wysoko艣ci 500 milion贸w dolar贸w ze strony Delta Air Lines. Mimo tych problem贸w CEO George Kurtz pozostaje optymist膮, podkre艣laj膮c zdolno艣膰 sp贸艂ki do odbudowy oraz przyspieszenia wzrostu ARR do 2026 roku. Inwestorzy maj膮 nadziej臋, 偶e platforma Falcon oraz nowa oferta Next-Gen SIEM b臋d膮 nap臋dza膰 przysz艂y wzrost firmy.

Zysk na akcj臋 (EPS): Skorygowany EPS na poziomie 0,93 USD na akcj臋 , przewy偶szaj膮cy prognozy wynosz膮ce 0,81 USD .

Skorygowany EPS na poziomie , przewy偶szaj膮cy prognozy wynosz膮ce . Przychody: 1,01 miliarda dolar贸w , co oznacza wzrost o 29% rok do roku .

, co oznacza wzrost o . Roczne przychody powtarzalne (ARR): Przekroczy艂y 4 miliardy dolar贸w , co pokazuje utrzymuj膮c膮 si臋 dynamik臋 w modelu subskrypcyjnym.

Przekroczy艂y , co pokazuje utrzymuj膮c膮 si臋 dynamik臋 w modelu subskrypcyjnym. Niepe艂na prognoza: Prognozowany EPS na IV kwarta艂 wynosz膮cy 0,84-0,86 USD by艂 nieco poni偶ej oczekiwa艅 analityk贸w wynosz膮cych 0,87 USD.

Bardziej ostro偶ne prognozy wywo艂a艂y obawy inwestor贸w dotycz膮ce odbudowy CrowdStrike po znacz膮cej awarii aktualizacji oprogramowania w lipcu, kt贸ra zak艂贸ci艂a dzia艂anie milion贸w urz膮dze艅 Microsoft Windows w r贸偶nych sektorach, takich jak lotnictwo, bankowo艣膰 i opieka zdrowotna. TD Cowen powt贸rzy艂 cen臋 docelow膮 na poziomie 380 USD, wskazuj膮c na spadek w III kwartale jako kr贸tkoterminowy problem, a nie d艂ugoterminowe zagro偶enie.

CrowdStrike (Interwa艂 D1)

Na wykresie akcji w interwale dziennym (D1) wida膰 potencjalny spadkow膮 formacj臋 g艂owy i ramion (RGR). Przebicie poni偶ej EMA50 i EMA200 mog艂oby r贸wnie偶 potwierdzi膰 formacj臋 techniczn膮 nied藕wiedziej flagi.

殴r贸d艂o: xStation5