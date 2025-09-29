Crypto news: Bitcoin i Ethereum próbują wznowić wzrostowe momentum 📈

Kryptowaluty otwierają tydzień od ostrożnych wzrostów, którym sprzyja nieco słabszy dolar amerykański i poprawa nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie kontrakty na największe indeksy Wall Street wznowiły wzrosty. Wiadomości z rynku Po ostatniej korekcie Bitcoina, kapitalizacja całego rynku crypto spadła o 160 miliardów dolarów. Ostatnie dni przyniosły odpływy netto z funduszy ETF zarówno na Bitcoin jak i Ethereum

22 listopada 2025 r. zaplanowane globalne wdrożenie standardu ISO 20022, co prawdopodobnie zwiększy wykorzystanie XRP w systemach płatności międzynarodowych, dając Ripple pewną przewagę technologiczną.

SEC ma podjąć decyzję dotyczącą funduszy ETF na bazie XRP z wysokim prawdopodobieństwem zatwierdzenia (szacunki ok. 95%); jeśli tak się stanie, możemy zobaczyć zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych.

XRP Ledger w 2025 roku wdrożył boczną sieć Ethereum Virtual Machine (EVM), co zwiększa szybkość, niskie koszty i kompatybilność z istniejącym ekosystemem Ethereum, wzmacniając użyteczność XRP.

Tom Lee, znany analityk, przewiduje, że Ethereum może wzrosnąć do 12 000-15 000 USD, co stanowiłoby około 200% wzrostu do końca 2025 roku.

Lee podkreśla, że Ethereum może stać się fundamentem dla adopcji blockchaina na Wall Street oraz dla inicjatyw rządowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju AI i systemów potwierdzania "proof-of-human" Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Wykres Bitcoin i Ethereum Kryptowaluty próbują wznowić momentum wzrostowe. Cena BTC wzrosła w ostatnich godzinach od 108 tys. do 112 tys. USD. Zmienność BTC w ciągu kilku ostatnich tygodni była historycznie bardzo niska, co zwiększa szansę na ostateczny gwałtowny ruch ceny. Po odbiciu od okolic EMA200 przy 108 tys. USD widzimy próbę wejścia powyżej EMA50 (pomarańczowa linia). Źródło: xStation5 Ethereum podobnie do Bitcoina ma wyraźny 'apetyt' by przetestować około 4300 USD, gdzie przebiega EMA50 (pomarańczowa linia). Źródło: xStation5

