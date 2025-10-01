🔝US100 coraz bliżej historycznych szczytów

US100 rośnie dzisiaj o 0,4% i zbliża się do poziomu 25000 punktów i jednocześnie znajduje się zaledwie 0,3% od historycznych szczytów. US100 w pełni odwraca spadki, które rozpoczęły się wczoraj o 22 i trwały niemal do początku sesji europejskiej. Co więcej, wzrosty na kontrakcie na Nasdaq 100 przyspieszyły w momencie rozpoczęcia dzisiejszej sesji na Wall Street.

Wzrosty mają miejsce, pomimo zamknięcia prac rządu. Oczywiście sam shutdown może mieć ograniczone znaczenie dla działalności kluczowych spółek technologicznych. Co więcej, historycznie indeksy z Wall Street zwykle zyskiwały w momentach zamknięcia prac rządu, co nie wydaje się być logicznym działaniem. Niemniej zamknięcie prac rządu zwiększa szanse na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co może zmusić Fed do obniżki stóp procentowych.

Dzisiejsze dane ADP pokazały spadek zatrudnienia o 32 tys. Jest to najgorszy odczyt prywatnych danych o zatrudnieniu od stycznia 2021 roku. Co więcej, poprzednie dane zostały zrewidowane w dół.

Motorem napędowym są dzisiaj spółki biotechnologiczne oraz farmaceutyczne na Wall Street, nawet pomimo tego, że zawieszenie prac rządu może powodować spowolnienie np. w akceptacji nowych leków. Drugą grupą wzrostową są dzisiaj spółki chipowe.

Spółki w Nasdaq 100 podzieliły się dzisiaj niemal pół na pół pod względem wzrostów i spadków. Źródło: Bloomberg Finance LP