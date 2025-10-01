Akcje AST SpaceMobile rosną o ponad 12% po kluczowych postępach

Akcje AST SpaceMobile dziś rosną o ponad 12%, a inwestorzy reagują entuzjastycznie na najnowsze doniesienia dotyczące postępów w budowie konstelacji satelitów BlueBird. Głównym impulsem do wzrostu kursu jest informacja o zakończeniu finalnego montażu i pomyślnych testach satelity BlueBird 6, który już 12 października ma zostać wysłany do Indii, co stanowi ważny krok w realizacji harmonogramu. Dodatkowo BlueBird 7 jest na ostatnim etapie przygotowań i ma zostać przetransportowany do bazy startowej w Cape Canaveral jeszcze w tym miesiącu, co podkreśla tempo i skuteczność działań firmy.

Spółka konsekwentnie realizuje swoje ambitne plany, zakładając, że do końca 2026 roku na niskiej orbicie okołoziemskiej znajdzie się od 45 do 60 satelitów BlueBird. To znacząco zwiększy zasięg sieci i potencjał operacyjny AST SpaceMobile, otwierając nowe możliwości w dostarczaniu globalnej łączności komórkowej. Regularne starty satelitów planowane co jeden do dwóch miesięcy w ciągu najbliższych dwóch lat pokazują skalę przedsięwzięcia oraz dynamiczne tempo rozwoju całego projektu.

Dodatkowo inwestorzy pozytywnie oceniają podniesienie ceny docelowej akcji przez analityków Barclays do poziomu 60 dolarów, co odzwierciedla rosnące przekonanie o przewadze konkurencyjnej AST SpaceMobile. Firma wyróżnia się unikalną technologią umożliwiającą bezpośrednie łączenie się satelitów z telefonami komórkowymi, oferując kompleksowy zestaw usług komunikacyjnych od głosu przez wiadomości tekstowe po dostęp do internetu, co stawia ją w korzystnej pozycji wobec konkurencji, w tym Starlinka.

Choć rynek satelitarny jest wymagający i pełen niepewności, dzisiejszy dynamiczny wzrost notowań AST SpaceMobile odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów do zdolności firmy do realizacji swoich ambitnych celów oraz jej potencjał w przełamywaniu barier i rewolucjonizowaniu globalnej łączności bezprzewodowej.

