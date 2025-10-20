GOLD wraca w rejony ATH 📈

Po piątkowym tąpnięciu, które sprowadziło notowania złota o niemal 2% niżej z rekordowych poziomów 4 378 USD za uncję, rynek odzyskuje równowagę w poniedziałkowym handlu. Kurs spot ponownie oscyluje wokół 4 320 USD, wspierany oczekiwaniami dalszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i utrzymującym się popytem na aktywa bezpieczne. Analitycy wskazują, że korekta miała charakter techniczny i była efektem realizacji zysków po kilku tygodniach dynamicznych wzrostów. Uspokajające wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o „rozsądniejszym” podejściu do Chin chwilowo osłabiły popyt na złoto, jednak nadchodzące rozmowy handlowe i trwający impas rządowy w USA znów zwiększają niepewność.​

Narodowy Bank Chin (PBoC) kontynuuje regularne zakupy złota – we wrześniu dokonał 11. z rzędu akumulacji, dokupując 1,2 t, a w całym III kwartale przyrost wyniósł 5 t, dzięki czemu zasoby oficjalne sięgnęły 2 303 t (7,7% wartości rezerw walutowych). To wyraźnie potwierdza strategiczne znaczenie złota dla polityki rezerwowej Chin.

Podwyższony popyt wynika również z dużych zakupów ETFów.​ Fundusze te notowały rekordowe napływy w pierwszych dwóch kwartałach roku (łącznie 79 ton złota, na rynku chińskim), mimo iż Q3 przyniósł lekkie odpływy netto.

Źródło: World Gold Council, dane ETF dla rynku chińskiego.

GOLD wraca w strefy ostatnich historycznych szczytów. RSI dla 14-dniowej średniej na interwale D1 pozostaje powyżej 70 punktów. Źródło: xStation