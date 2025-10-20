Komentarz Giełdowy: Wall Street czeka na wyniki, Warszawa rośnie po danych z przemysłu

- Wall Street liczy na mocne raporty „Magnificent 7”; Tesla i Netflix w centrum uwagi inwestorów
- Produkcja przemysłowa w Polsce zaskakuje pozytywnie; warszawski parkiet otwiera tydzień wzrostam
- Produkcja przemysłowa w Polsce zaskakuje pozytywnie; warszawski parkiet otwiera tydzień wzrostam
Nowy tydzień na światowych rynkach rozpoczął się na plusie. Amerykańskie indeksy notują wzrosty, co odzwierciedla pozytywne nastawienie inwestorów przed kluczowym etapem sezonu wyników kwartalnych. W centrum uwagi znajduje się tzw. „Magnificent 7”, grupa siedmiu największych firm technologicznych: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Tesla i Netflix. To właśnie ich raporty mogą zadecydować o dalszym kierunku na Wall Street.
Oczekiwania wobec wyników są wysokie, a uczestnicy rynku liczą, że nadchodzące publikacje potwierdzą silną kondycję największych firm technologicznych i staną się impulsem do kontynuacji wzrostów. Inwestorzy chcą zobaczyć, że mimo trudnego i dynamicznego otoczenia relatywnie wciąż wysokich stóp procentowych, napięć geopolitycznych i niepewności gospodarczej te spółki nadal potrafią generować solidne przychody, rozwijać działalność i bronić wysokich marż.
Z drugiej strony, coraz częściej pojawiają się głosy ostrożności. Analitycy zwracają uwagę, że obecne wyceny wielu firm z grona „Magnificent 7” są bardzo wymagające, a w niektórych przypadkach rynek już dziś dyskontuje przyszłe lata wzrostów. To oznacza, że nawet dobre wyniki mogą nie wystarczyć, jeśli nie będą towarzyszyć im wyraźne sygnały dalszej ekspansji i innowacji. Każde rozczarowanie może szybko przełożyć się na korekty, zarówno w notowaniach samych spółek, jak i w indeksach, które są przez nie silnie zdominowane.
Szczególną uwagę przyciągają Tesla i Netflix, które oprócz aspektu finansowego są postrzegane jako barometry swoich branż. Tesla będzie oceniana nie tylko przez pryzmat sprzedaży czy marż, ale również przez pryzmat realizacji celów produkcyjnych, rozwoju technologii autonomicznej i ekspansji na rynki zagraniczne. Netflix z kolei mierzy się z rosnącą konkurencją i zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Jego raport będzie ważnym sygnałem dla całej branży rozrywki cyfrowej.
Mimo dominacji sektora technologicznego, na rynku rośnie zainteresowanie spółkami spoza high-tech. Coraz więcej inwestorów rotuje kapitał do sektorów tradycyjnych, takich jak przemysł, zdrowie czy finanse, które oferują bardziej atrakcyjne wyceny i stabilniejsze fundamenty. To naturalna faza dojrzewania rynku.
Na tym tle pozytywnie wyróżnia się także Polska. Warszawski parkiet rozpoczął tydzień wzrostami, a lokalni inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na opublikowane dane z gospodarki. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 7,4% w ujęciu rocznym, co znacznie przewyższyło oczekiwania rynku.
Największe wzrosty widoczne są w przetwórstwie przemysłowym i produkcji dóbr inwestycyjnych, a także w usługach technicznych, takich jak naprawa i konserwacja maszyn. To może wskazywać na stopniowe odbudowywanie potencjału produkcyjnego firm oraz poprawę nastrojów w sektorze realnym. W efekcie krajowi inwestorzy chętniej sięgają po akcje spółek przemysłowych i technologicznych, a główne indeksy GPW notują wyraźne wzrosty.
Dobre dane wspierają także złotego i stabilizują sytuację na rynku długu, co dodatkowo poprawia ogólny klimat inwestycyjny. Choć eksperci zachowują ostrożność i przypominają, że o trwałości odbicia przesądzą kolejne miesiące, to dzisiejsze dane można uznać za pierwszy, mocny sygnał odbicia w polskiej gospodarce.
Obecna sytuacja na rynkach pokazuje, że inwestorzy balansują między ostrożnością a nadzieją. Z jednej strony uważnie obserwują raporty największych firm technologicznych w USA, które mogą przesądzić o dalszym kierunku na Wall Street. Z drugiej reagują pozytywnie na sygnały poprawy płynące z krajowej gospodarki. Jeżeli optymizm związany z amerykańskim sektorem technologicznym spotka się z realnym odbiciem w danych makro z Polski i Europy, rynki mogą wejść w nową fazę, mniej nerwową, a bardziej opartą na fundamentach.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
